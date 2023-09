TRIBUNNEWS.COM - Salshadilla Juwita adalah seorang penyanyi dan aktris asal Indonesia.

Nama lengkapnya ialah Salshadilla Juwita Indradjaja.

Ia lahir di Indramayu, Jawa Barat, pada 14 Juni 1998.

Salshadilla Juwita merupakan putri dari penyanyi dangdut Iis Dahlia dengan suami pertamanya, Dadang Indradjaya.

Salshadilla Juwita pernah menimba ilmu di Le Cordon Bleu.

Iis Dahlia dan Salshadilla Juwita dalam perilisa single 'Albuquerque' di kawasang Warung Buncit, Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2023). (Tribunnews.com/Bayu Indra Permana)

Karier

Salshadilla Juwita meniti kariernya di industri hiburan pada 2014.

Ia merilis dua lagu solo pertamanya yang berjudul Mimpiku dan Kamu Kamu Kamu pada tahun 2014.

Dua tahun kemudian ia merilis single ketiganya berjudul Hilang.

Tahun 2017 ia bersama Devano Danendra merilis lagu Always in Love with You.

Selain itu, beberapa single lain yang telah ia rilis yaitu Diam Diam Cinta, Dimana Dirimu, Mengejar Rindu, dan Tentang Kita (feat Pasto).

Sedangkan pada 2023 ia kembali merilis lagu, kali ini lagu yang dirilis yaitu Albuquerque.

Tak hanya itu saja, ia juga telah merilis album mini Circle pada 2023 dan album kompilasi Verrell Bramasta and Friends tahun 2022.

Adapun kariernya sebagai aktris ia mulai pada 2016.