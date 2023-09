TRIBUNNEWS.COM - Marsekal Muda atau Marsda TNI Jorry Soleman Koloay adalah seorang perwira tinggi (Pati) di dalam TNI Angkatan Udara (AU).

Di TNI AU, Marsda Jorry diamanahka untuk mengemban jabatan sebagai Kepala Staf Komando Operasi Udara Nasional (Kaskoopsudnas).

Jenderal bintang dua ini sudah menduduki posisi sebagai Kaskoopsudnas sejak 4 November 2022.

Sepanjang kariernya, Marsda Jorry juga sempat menjabat sebagai Kaskoopsud.

Jorry Soleman Koloay lahir Minahasa, Sulawesi Utara, pada tanggal 3 Januari 1971.

Ia memiliki istri yang bernama Yessy Winda Tendean, S.Th., M.Min.

Marsda Jorry dan Yessy dikaruniai tiga orang anak yang bernama Letda Pnb Daniel Audry Toar Koloay, Rebecca Madeline Blessying Koloay, dan David Alexander Koloay.

Pendidikan

Marsda Jorry adalah lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 1992.

Sederet pendidikan yang pernah ditempuhnya antara lain adalah S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka, Tanggerang (2014) dan S-2 Strategi Kampanye Militer Universitas Pertahanan (2018).

Sedangkan pendidikan militer yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Sekolah Para Dasar (1990), Sarcab Teknik I (1993), Sekbang (1995), Dik Transisi OV-10F (1996), Suspa Lambangja (1998), KIBI TNI AU (1999), Element Leader Course OV-10F (1999), Dik Konversi Hawk 100/200 (2000), Incident Command System Course (USA-IND) (2010), United Nation Civil Military Coordination on Humanitarian Assistance & Disaster Relief Course (2010), Disaster Management Course Hawaii (USA) (2010), Emergency Response Assesment Team Course (Singapore) (2011), Susgajarmis (2012), Kursus Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Instruksional (Pekerti) (2013), Sus Manajemen Pertahanan Bencana (2013), dan Dik Sus Sishanudnas (2018).

Nama lengkapnya adalah Marsda TNI Jorry Soleman Joloay, S.I.P, M.Han.

Perjalanan Karier

Karier Marsda Jerry sudah malang melintang di dalam kemiliteran tanah air.