Dukung Prabowo Bacapres, Demokrat: Kita Bekerja Keras All Out Siang dan Malam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menyatakan pihaknya akan bekerja keras sekuat tenaga atau all out siang dan malam untuk dapat memenangkan Prabowo Subianto menjadi bakal calon presiden (bacapres).

Diketahui, Demokrat memutuskan mendukung Prabowo menjadi bacapres.

Keputusan itu diambil saat Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke rumah Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu (17/9/2023).

"Konsekuensinya Demokrat mendukung Prabowo dan ini sudah pengalaman kita selama ini adalah bekerja keras all out siang dan malam," kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/9/2023).

Hinca pun mengaku siap menunggu instruksi Prabowo selaku bacapres kepada Demokrat.

Bahkan, SBY juga telah menyampaikan hal tersebut di hadapan Prabowo.

"Jadi jika Prabowo menyampaikan A,B,C gitu sebagai capres kita dukung, tentu kita ikut dan kami sampaikan kemarin kira-kira begini kata-katanya you are now the candidate for the president, jadi tell us what should we do," katanya.

"Demokrat kami menyampaikan, pak SBY juga sampaikan itu. Anda sekarang capres kami untuk capres 2024, agar menang kita harus bekerja keras karena itu karena Anda pemimpin beri tugas pada kami supaya kami menjalankan, begitulah suasana tadi," sambungnya.

Lebih lanjut, Hinca menambahkan Demokrat akan segera mendeklarasikan dukungan Prabowo sebagai bakal capres dalam pekan ini.

"Karena itu sudah siap ini full agar semua utuh ini didengarkan masyarakat secara utuh tentu ritual partai Demokrat mendeklarasikannya akan tiba waktunya, mudah-mudahan minggu ini, kalau teman-teman sudah mendengar Kamis mudah-mudahan tidak berubah lagi itu," tandasnya.