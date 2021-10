Kembangkan Platform, Startup Robo-Advisor Fount Kantongi Pendanaan Seri C 33,4 Juta USD

Fount telah mengumpulkan pendanaan Seri C senilai 33,4 juta USD untuk meningkatkan pengembangan platform berbasis machine learning dan mempekerjakan staf.

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, SEOUL - Fount, startup robo-advisor Korea Selatan (Korsel), telah mengumpulkan pendanaan Seri C senilai 33,4 juta USD untuk meningkatkan pengembangan platform berbasis machine learning dan mempekerjakan staf.

Putaran terakhir dipimpin oleh Hana Financial Investment, bersama dengan Nice Investment.

Smilegate Investment, KT Investment, Shinhan Capital dan Korea Development Bank pun turut berpartisipasi.

Dikutip dari laman Techcrunch, Selasa (12/10/2021), Founder dan CEO Youngbeen Kim mengatakan Seri C membawa total dana menjadi sekitar 58,5 juta dolar AS, sedangkan penilaian perusahaan saat ini diperkirakan mencapai 209 miliar dolar AS.

"Perusahaan ini akan terus berinvestasi dalam pengembangan teknologinya untuk tiga tahun ke depan, sekitar tambahan 85 juta dolar AS atau 100 miliar won," kata Kim.

Baca juga: Daftar Lokasi SPKLU di Jakarta, Pengendara Mobil Listrik Kini Tak Perlu Pusing untuk Isi Ulang Daya

Didirikan pada November 2015, Fount meluncurkan layanan beta robo-advisor pertamanya pada Februari 2016.

Lalu bulan berikutnya, Penasehat Fount, Jim Rogers, berinvestasi di perusahaan tersebut.

Baca juga: Elon Musk Pindahkan Kantor Pusat Tesla dari California ke Texas

Kemudian setelah mendapatkan persetujuan peraturan untuk memberikan saran investasi pada November 2017, Fount pun meluncurkan aplikasi selulernya pada Juni 2018.

Perlu diketahui, pandemi mendorong tren orang untuk menyiapkan dana darurat atau membuat portofolio investasi demi menumbuhkan kekayaan mereka serta menabung untuk masa pensiun melalui layanan investasi tanpa kontak seperti robo-adviser.

Baca juga: Produsen Baterai Mobil Listrik China Inves Fasilitas Daur Ulang Senilai Rp 70 Triliun