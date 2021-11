Akuisisi BodyArmor, Coca-cola Kucurkan Dana 5,6 Miliar Dolar AS

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Coca-Cola Co akan pegang kendali penuh BodyArmor dengan nilai mencapai 5,6 miliar dolar AS.

Adapun, kesepakatan itu akan menghargai merek minuman olahraga ini sekitar 8 miliar dolar AS.

Mengutip Wall Street Journal, Coca-Cola akan membeli keseluruhan saham BodyArmor dari pendiri dan investor perusahaan.

Baca juga: SUN Energy Akuisisi PLTS di Australia Berkapasitas Output Listrik 274 GWh Per Tahun

Saat ini, perusahaan sudah memiliki 30 persen saham dari BodyArmor.

Rencananya, kesepakatan itu diharapkan akan diumumkan segera pada awal pekan ini.

Sebelumnya, kabar tercapainya kesepakatan akuisisi ini memang muncul beberapa hari belakangan dan memang akan diselesaikan dalam minggu-minggu ini. Padahal, Coca Cola sudah mengajukan tawaran akuisisi pada akhir Februari lalu.

Baca juga: Mitratel Siap Akuisisi 6.000 Menara Telekomunikasi Setelah IPO

BodyArmor dikenal sebagai minuman olahraga premium dan telah berkembang menjadi minuman olahraga nomor dua secara nasional dengan nilai 40 miliar dolar AS. Pada Februari 2021 menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar AS dalam penjualan ritel.

Dalam beberapa tahun terakhir, Coca-Cola memang gencar ekspansi dengan mengakuisisi perusahaan minuman bersoda premium Topo Chico, meluncurkan energi bermerek Coke pertama.

Lalu menghabiskan 5,1 miliar dolar AS untuk membeli Costa Coffee dan mengakuisisi sisa saham di Fairlife.

Baca juga: Presiden Biden: AS Akan Balas Setiap Aksi Iran

Melalui kesepakatan akuisisi BodyArmor, Coca-Cola dapat mempersempit persaingan dengan pesaingnya yaitu PepsiCo.

artikel ini sudah tayang di KONTAN dengan judul Coca-cola rogoh US$ 5,6 miliar untuk akuisisi BodyArmor