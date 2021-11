Dulu Ditertawakan, Ekonomi Kripto Lebih Cepat dari Microsoft dan Apple, Tembus 3 Triliun Dolar AS

TRIBUNNEWS.COM - Statistik menunjukkan pada Senin (8/11) lalu, nilai ekonomi kripto total lebih dari 3 triliun dolar AS, bertambah 206 miliar dolar AS hanya dalam 24 jam terakhir.

Padahal, bertahun-tahun lalu, orang-orang tertawa dan menggambarkan kripto hanya sebagai koleksi "Beanie Baby" yang tidak berharga.

Tapi, Senin lalu, sebagian besar tidak lagi tertawa.

Baca juga: Terus Menguat, Dalam Jangka Pendek Harga Bitcoin Diprediksi Tembus Rp 1 Miliar

Melansir Bitcoin.com, pendakian ekonomi kripto menjadi 3 triliun dolar AS sangat cepat, karena kurang dari 13 tahun. Aset teratas di dunia saat ini membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai nilainya saat ini.

Microsoft, misalnya, butuh 33 tahun dari penawaran umum perdana (IPO) hingga menembus kapitalisasi pasar 1 triliun dolar AS pada 2019. Per Senin (8/11), valuasinya 2,52 triliun dolar AS.

Valuasi ekonomi kripto tumbuh 169,23 persen lebih cepat dari kapitalisasi pasar Microsoft saat ini.

Apple juga membutuhkan banyak waktu untuk mencapai valuasi saat ini sejak perusahaan tersebut berdiri 1976 silam. Perusahaan teknologi raksasa ini butuh 41 tahun untuk sampai ke mencapai angka 2,5 triliun dolar AS.

Baca juga: Ethereum Naik dan Pecah Rekor, Bitcoin Dekati Rp 1 Miliar

Ekonomi kripto tumbuh 215,38 persen lebih cepat dari Apple.

Juga, ekonomi kripto lebih besar dari valuasi Google 2 triliun dolar AS dan Saudi Aramco 1,99 triliun dolar AS. Google berusia 23 tahun dan mencapai angka 2 triliun dolar AS lebih cepat dari Apple dan Microsoft.

Dalam hal pertumbuhan, hanya internet yang tumbuh eksponensial seperti ekonomi kripto. Banyak pendukung crypto percaya, ekonomi kripto akan atau bahkan sudah melampaui world wide web dalam hal nilai.

“Inovasi dalam industri kripto bahkan mungkin melampaui internet itu sendiri,” kata Jihan Wu, Co-Founder Bitmain, seperti dikutip Bitcoin.com.

artikel ini sudah tayang di KONTAN dengan judul Dulu Jadi Bahan Ejekan, Ekonomi Kripto Saat Ini Tembus 3 Triliun Dolar AS