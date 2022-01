Dibayangi Rencana Penarikan Stimulus The Fed, Harga Kripto Semakin Anjlok

The Economic Times

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Harga mata uang Kripto masih terus melanjutkan penurunan. Rencana bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed, untuk menarik stimulus dari pasar telah menyebabkan aset-aset beresiko di dunia terperosok.

Mata uang digital terbesar di dunia, Bitcoin, telah anjlok lebih dari 12% pada perdagangan Jumat (21/1) ke bawah US$ 36.000, level terendah sejak Juli 2021. Sejak mencapai pucak pada November 2021, Bitcoin telah merosot lebih dari 45%.

Mata uang digital lainnya juga ikut terseok. Koin eter dan meme terperosok dalam penarikan serupa.

Penurunan harga Bitcoin sejak level tertinggi telah membuat nilai pasarnya menguap lebih dari US4 600 miliar dan lenih dari US$ 1 triliun telah hilang dari agregat pasar kripto.

Menurut Bespoke Investment Group, adanya persentase penarikan yang jauh lebih besar pada Bitcoin dan pasar agregat ini menandai penurunan terbesar kedua terhadap dolar.

“Ini memberi gambaran tentang skala kehancuran nilai pasar yang dapat ditutupi oleh penurunan persentase. Kripto rentan terhadap aksi jual semacam ini mengingat volatilitas alaminya yang lebih tinggi, tetapi mengingat seberapa besar kapitalisasi pasar, volatilitas ini layak untuk dipikirkan baik dalam dolar aupun dalam persentase," jelas Bespoke dalam risetnya dikutip Bloomberg, Sabtu (22/1).

Rencana kenaikan The Fed telah menekan matang uang kripto dan saham. Ini memunculkan sebuah kesimpulan dalam ruang aset digital bahwa mata uang kripto telah berputar dengan cara hampir sama persis dengan ekuitas.

Stephane Ouellette, kepala eksekutif dan salah satu pendiri platform kripto institusional FRNT Financial mengatakan, kripto bereaksi terhadap jenis dinamika yang sama yang membebani aset berisiko secara global.

“Sayangnya untuk beberapa proyek matang seperti BTC, ada begitu banyak korelasi silang dalam kelas aset kripto sehingga hampir pasti akan jatuh, setidaknya untuk sementara dalam kontraksi penilaian alt-coin yang lebih luas.”

Saham Crypto-centric juga turun pada hari Jumat, dengan Coinbase Global Inc kehilangan hampir 16% dan jatuh ke level terendah sejak debut publiknya pada musim semi 2021.