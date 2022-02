Platform Avatar Metaverse Ready Player Me Rilis 10.000 Avatar 3D Unik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Platform avatar Metaverse, Ready Player Me merilis 10.000 koleksi avatar 3D unik untuk pemilik CryptoPunks NFT.

CryptoPunks merupakan karya seni digital paling awal yang dikembangkan di blockchain Ethereum dan dibuat pada tahun 2017, oleh perusahaan perangkat lunak yang berbasis di New York, Amerika Serikat, Larva Labs.

Dikutip dari situs theblockcrypto.com, Rabu (09/02/2022) avatar Ready Player Me yang disebut sebagai Ready Player Me Punks, dapat digunakan di dunia virtual yang memberikan pemiliknya akses ke 1.000 perusahaan yang menghubungkan avatar mereka ke dalam aplikasi dan game, termasuk VRChat, Somnium Space, TCL, dan Hiberworld. Platform ini pertama kali memberikan bocoran peluncuran avatarnya pada akhir Desember lalu.

Ready Player Me Punks memiliki atribut koleksi CryptoPunks asli, dengan lencana unik. CryptoPunks dan Ready Player Me Punks adalah koleksi terpisah, sehingga pemilik punk dapat mengubah CryptoPunk mereka dengan membeli versi 3D dan kemudian menjualnya kepada orang lain.

Avatar ini akan tersedia dengan harga 0,33 ETH dan setengah pendapatan termasuk penjualan di pasar sekunder akan diberikan kepada pengembang aplikasi dan game yang kompatibel dengan Punks dan aset berbasis NFT lainnya.

Pada Desember 2021, Ready Player Me mengumpulkam 13 juta dolar AS dalam pendanaan seri A untuk memungkinkan pengguna membuat satu avatar yang dapat digunakan di seluruh platform virtual. Investor Taavet+Sten, salah satu pendiri Wise dan Teleport, dan Tom Preston-Werner, salah satu pendiri Samsung Next, ikut serta berpartisipasi dalam pendanaan ini.

Pada Januari 2021, sebanyak 25 perusahaan telah menggunakan avatar Ready Player Me dan jumlah itu meningkat menjadi 1.000 perusahaan pada tahun ini. Ready Player Me telah bekerja sama dengan merek terkenal seperti Dior dan new Balance.