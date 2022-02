Harga Uang Kripto Hari Ini: MetaPay Meroket 1.050,9 Persen, PAPPAY Terjun 81,3 Persen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perdagangan mata uang kripto global pada Kamis pagi (9/2/2022) mengalami pergerakan rata-rata menguat.

Berikut adalah harga terbaru dan prubahan mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar.

Berdasarkan Coinmarketcap.com, mata uang kripto Ethereum (ETH), dan Binance Exchange (BNB) memimpin penguatan.

ETH naik 3,7 persen di level 3.243 dollar AS setara dengan Rp 46,5 juta (Kurs Rp 14.358 per dollar AS.

Sementara itu BNB naik 3,14 persen di posisi 423,2 dollar AS atau Rp 6,07 juta.

Penguatan dilanjutkan oleh, Polkadot (DOT) yang naik 2,1 persen di level 22,01 dollar AS, Cardano (ADA) menguat 1,8 persen di posisi 1,2 dollar AS, dan Solana (SOL) naik 0,87 persen di level 114,64 dollar AS.

Selanjutnya, Bitcoin (BTC) naik 0,75 persen di posisi 44.483 dollar AS, diikuti oleh Dogecoin (DOGE) yang naik 0,48 di posisi 0,15 dollar AS.

Sementara itu, Terra (LUNA) melemah 0,46 persen di posisi 57,27 dollar AS. Pagi ini Tether (USDT) turun 0,01 persen di posisi 1 dollar AS, sementara itu, USD Coin (USDC) naik 0,04 persen di level 0,9 dollar AS.

Sebagai informasi USDT dan USDC merupakan mata uang kripto golongan stable coin atau jenis mata uang kripto yang dibuat untuk menawarkan harga yang stabil terhadap dollar AS.

Top gainer hari ini, MetaPay (METAPAY) yang meroket 1.050,9 persen, kemudian Fighter Shiba (FIGHTER) yang melesat 760,8 persen, dan Dogecolony (DOGECO) yang naik 536 persen.

Sementara itu, losers pagi ini antara lain PAPPAY yang ambles 81,3 persen, Galatic Kitty Fighters (GKF) merosot 77,5 persen, dan Doge Rise Up (DOGERAISEUP) terjun 76,7 persen. (Kiki Safitri)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bitcoin Menguat, Simak Harga Kripto Hari Ini