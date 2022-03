Update Harga Kripto Hari Ini, Bitcoin dkk Loyo Dibayangi Kenaikan Harga Minyak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konflik Rusia dan Ukraina masih menjadi pemicu melemahnya aset kripto pada hari ini, Selasa (8/3/2022).

Coinmarketcap mencatat, 9 dari 10 aset kripto berkapitalisasi pasar terbesar bergerak di zona merah dalam 24 jam terakhir.

Nilai mata uang kripto paling jeblok pagi ini, adalah Polkadot (DOT) yang ambles 6,17 persen di posisi 16,3 dollar AS.

Terra (LUNA) yang ambles 4,8 persen di level 77,86 dollar AS. Dilanjutkan oleh Ethereum (ETH) yang terjun 4,7 persen menjadi 2.510 dollar AS.

Dilanjutkan oleh Cardano (ADA) juga melemah 4,6 persen menjadi 0,8 dollar AS, Solana (SOL) turun 4,2 persen menjadi 82,3 dollar AS, dan Dogecoin (DOGE) terkoreksi 3,9 persen menjadi 0,11 dollar AS.

Bitcoin (BTC) melemah di posisi 38.251 dollar AS dengan penurunan 2,12 persen, sementara Binance Exchange (BNB) menguat 0,16 persen di posisi 382 dollar AS.

Pagi ini Tether (USDT) turun 0,03 persen di posisi 1 dollar AS, sementara USD Coin (USDC) menguat 0,001 persen di posisi 0,9 dollar AS.

Sebagai informasi USDT dan USDC merupakan mata uang kripto golongan stable coin atau jenis mata uang kripto yang dibuat untuk menawarkan harga yang stabil terhadap dollar AS.

Melansir Coindesk, pelemahan aset kripto masih berkaitan dengan situai geopolitik Rusia dan Ukraina. Kondisi ini mendorong kekhawatiran pasar terkait dengan potensi melonjaknya harga minyak, dan potensi kenaikan inflasi.

Beberapa analis mengatakan, korelasi pasar crypto dengan pasar keuangan global melemahkan narasinya sebagai lindung nilai inflasi.