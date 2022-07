Bitcoin Bertahan di Atas 20.000 Dolar AS, Analis Prediksi Harga BTC Cenderung Stabil

Laporan Wartawan Tribunnews, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Setelah pekan lalu bitcoin dan jajaran koin kripto lainnya mengalami bearish hingga menyentuh harga 18.000 dolar AS, kini pasar bitcoin terpantau bangkit dan kembali stabil di atas 20.000 AS.



Dalam perdagangan Coinmarketcap, Kamis (7/7/2022) bitcoin bullish tipis sekitar 2,64 persen menuju 20.446 dolar AS.

Meski tak naik signifikan namun lonjakan ini berhasil mengerek koin kripto lainnya, hingga perdagangan aset cryptocurrency dapat kembali menghijaukan rapot.

Stabilnya volatilitas pasar kripto sebenarnya sudah mulai terlihat sejak tanggal 5 Juli 2022 kemarin, tepatnya setelah beberapa perusahaan dana lindung kripto mengalami gagal bayar utang, hingga mereka terpaksa mengajukan perlindungan kebangkrutan menggunakan UU Kepailitan Amerika Serikat Bab 11.



Dari sinilah pergerakan pasar kripto cenderung stabil atau sideways, sejumlah analis menilai posisi sideways ini setidaknya akan berlangsung selama enam bulan kedepan.

Ini terjadi karena pergerakan bullish dan bearish terus berjalan kuat. Dimana Bitcoin tidak akan jatuh di bawah 16.000 dolar AS dan tidak melonjak di atas 30.000 dolar AS.



"Jalur yang paling mungkin dari sini adalah melihat kisaran dasar antara 16.000 dolar hingga 30.000 dolar AS. Berdasarkan grafik dan jalur prediksi yang disediakan kondisi ini akan membuat pasar terus diperdagangkan sideways di masa mendatang," ujar analis kripto Twitter pseudonym, KALEO.



Berkat volatilitas Bitcoin yang stabil dalam beberapa hari terakhir, juga sukses membuat kapitalisasi pasar kripto secara keseluruhan meningkat dan tembus mencapai 916 miliar dolar AS, dengan Bitcoin yang mendominasi pasar sekitar 42,5 persen, mengutip dari Cointelegraph.

Meski saat ini pasar kripto cenderung bullish namun analis KALEO mengimbau agar investor tetap berhati-hati, mengingat pergerakan pasar Bitcoin selalu berjalan tidak stabil.