Saham Coinbase Ambles Terseret Penurunan Harga Bitcoin dan Ethereum Selama Pekan Ini

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA – Saham perusahan pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, Coinbase terus mencatatkan raport merah usai kapitalisasi pasar kripto gagal mengambil momentum bullish selama perdagangan pekan ini.

Pergerakan reli Bitcoin, Ethereum dan sejumlah koin kripto lainnya yang cenderung anjlok selama beberapa hari terakhir, telah menggiring Coinbase masuk ke dalam zona merah hingga nilai sahamnya ambles sebanyak 11,27 persen menjadi 74,06 dolar AS per saham, pada perdagangan Minggu (21/8/2022).

Menurut laporan yang dirilis Coinbase penurunan tersebut terjadi akibat dari adanya ketidakpastian ekonomi di pasar global sebagai imbas risalah The Fed pada 26 hingga 27 Juni kemarin.

Dimana pada pertemuan tersebut, Federal Reserve menyebut bahwa pihaknya berjanji untuk terus menaikan suku bunga acuan hingga laju inflasi di AS turun menjadi 2 persen.

Tekanan inilah yang membuat para investor mulai khawatir hingga mereka nekat melepas aset - aset berisiko seperti saham dan koin kripto demi menghindari pembengkakan kerugian di tengah ancaman inflasi, sayangnya tindakan yang dilakukan investor telah memicu munculnya bear market pada pasar kripto.

Menurut pantauan Coinmarketcap pada perdagangan Minggu (21/8/2022) siang, harga Bitcoin selama 24 jam terakhir telah jatuh sebanyak 0,06 persen menjadi 21.198 dolar AS per koin. Nilai tersebut melesat turun apabila dibandingkan dengan harga BTC pada pekan lalu, disaat Bitcoin dipatok dikisaran 24.000 dolar AS.

Penurunan tersebut bahkan ikut mengerek bearish pada beberapa koin kripto lainnya, seperti Ethereum yang anjlok 3,49 persen hingga harganya bergeser turun di kisaran 1.586 dolar AS. Tak hanya itu, belakangan Shiba Inu juga terpantau ikut ambrol 3,80 persen menjadi 0.00001299 dolar AS.

Kemudian disusul Dogecoin yang ikut tergelincir sebesar 1,80 persen menuju 0.06985 dolar AS dan Cardano (ADA) juga turun 1,64 persen ke posisi 0,4512 dolar AS.

Amblesnya perdagangan kripto inilah yang membuat saham Coinbase jadi ikut terseret turun.

Menurut situs Fastcompany, aksi penurunan pada saham Coinbase diperkirakan akan terus berlanjut mengingat saat ini pergerakan harga Bitcoin dan sejumlah koin kripto lainnya terus melanjutkan momentum bearish jangka pendek.