ApeCoin Memimpin Penjualan Pasar NFT Dengan Keuntungan Paling Besar, Tembus Hingga Rp 77 Juta

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - ApeCoin (APE), token kripto berbasis jaringan Ethereum selama dua minggu terakhir terus mencatatkan lonjakan penjualan hingga keuntungannya tembus mencapai 5,19 dolar AS atau Rp 77 juta, dengan satuan kurs Rp 14.840.

Lonjakan ini adalah yang terbesar yang pernah diraih ApeCoin, menurut pantauan CoinMarketCap meningkatnya penjualan pada koin besutan ekosistem Bored Ape Yacht Club ini terjadi setelah dewan khusus Ape Foundation menguraikan rekomendasinya untuk proses pemilihan organisasi otonom yang terdesentralisasi atau DAO.

Hadirnya inovasi ini akan membuat kegiatan transfer antar koin Ape menjadi lebih efektif dan efisien, selain itu karena komunitas token digital ini sangat kuat, dan solid sehingga koin ini dapat mempertahankan nilai meski utilitas token NFT tengah mengalami penurunan harga.

Alasan inilah yang membuat para investor kepincut untuk berinvestasi pada token ApeCoin. Bahkan beberapa bursa jual beli non-Fungible Token atau NFT seperti Binance, Coinbase, KuCoin, Huobi, Kraken, Bybit, dan FTX kini mulai ramai menyerbu token bergambar kepala tengkorak ini.

“Ini menciptakan lingkungan yang stabil untuk secara bertanggung jawab membawa anggota baru dan memastikan bahwa DAO memiliki konsistensi untuk beroperasi dan mentransfer pengetahuan secara efisien sambil juga memperkenalkan ide-ide segar dari komunitas,” menurut sebuah posting di akun Twitter resmi ApeCoin.

Menyusul Ape, beberapa token metaverse kini juga mulai ramai diburu investor Flow (FLOW) misalnya, token asli dari blockchain Layer-1 besutan Dapper Labs ini juga telah tumbuh sebanyak 10 persen menjadi 2,13 dolar AS per token, selama perdagangan akhir pekan kemarin

Peningkatan nilai juga terjadi setelah platform penjualan tiket yaitu Ticketmaster berkolaborasi dengan token FLOW untuk menjajal inovasi baru dengan membuat tiket bertajuk NFT untuk acara tertentu seperti ajang Super Bowl LVI dan acara khusus lainnya .

Selanjutnya ada Axie Infinity (AXS), token tata kelola dari game berbasis blockchain eponymous juga mencatatkan kenaikan sebanyak 6,2 persen hingga harganya melesat di level 14,85, dolar AS per NFT.

Mengutip dari situs Decrypt, token game Metaverse lainnya dari The Sandbox , yaitu NFT SAND juga ikut mengalami lonjakan harga sebanyak 6,8 persen menjadi 0,968 dolar AS per NFT sementara MANA Decentraland melesat 5,3 persen menuju ke level 0,807 dolar AS.

Meski tengah mengalami kenaikan harga namun analis koin digital Christopher memperkirakan bahwa kenaikan harga NFT berbasis Metaverse inihanya sementara, nantinya harga akan kembali landai setelah hype-nya mereda.

Oleh karenanya investor dihimbau untuk tidak FOMO, mengingat utilitas NFT sangat rawan aksi ambil untung.