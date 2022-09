Efek The Merge Biaya Transfer Ethereum Diklaim Lebih Murah, Turun 93 Persen

Ilustrasi Ethereum. Usai merampungkan The Merge atau perpindahan protokol dari Proof of Work ke Proof of Stake, koin kripto Ethereum terpantau mengalami penurunan biaya transfer sebanyak 93 persen.

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Usai merampungkan The Merge atau perpindahan protokol dari Proof of Work ke Proof of Stake, koin kripto Ethereum terpantau mengalami penurunan biaya transfer sebanyak 93 persen.

Penurunan ini mulai terjadi pada 15 September, tepatnya setelah Ethereum melakukan transisi The Merge.

Menurut data pelacak gas penambangan kripto, etherscan.io pada Sabtu (17/9/2022) biaya transaksi turun menjadi 0,18 dolar AS per transaksi.

Anjlok drastis apabila dibandingkan dengan transaksi Ether di tanggal 13 Mei 2022 yang saat itu di transaksi transfer dipatok biaya 68 gwei atau 2,97 dolar AS per transaksi.

Penurunan transaksi juga terjadi pada situs penukaran koin kripto ycharts.com, dalam laporannya menunjukkan bahwa biaya transfer rata-rata Ethereum turun sejak penggabungan The Merge berlangsung.

Metrik menunjukkan biaya transaksi jaringan ETH pada 14 September yaitu dipatok 0,6293 dolar AS per transaksi, namun semenjak koin Ether bertransisi biaya transfer turun 0,58 dolar AS per transfer, dikutip dari News Bitcoin.

Sementara pada penjualan aset digital Opensea, biaya transfer Ethereum juga terpantau menurun di kisaran 0,61 dolar AS per transaksi, terpaut jauh bila dibandingkan dari bulan sebelumnya yang dibanderol 28,58 dolar AS.

Tak hanya mengurangi biaya transfer yang sangat menguntungkan investor, hadirnya pembaharuan The Merge bahkan dapat mematahkan pernyataan para peneliti dari Digiconomist yang menyebut bahwa cryptocurrency berpengaruh buruk bagi lingkungan, platform yang melacak penggunaan energi kripto menyebut satu transaksi Ethereum setara dengan konsumsi daya mingguan rata-rata rumah tangga Amerika.

Namun setelah melakukan perubahan dari protokol dari Proof of Work ke Proof of Stake, kini investor dapat mempercepat proses pengurangan emisi karbonnya hampir 99,95 persen.

Selain itu The Merge juga dapat membantu para penambang untuk dapat menghemat konsumsi listrik sebanyak 0,2 persen terlebih saat bank komputer mereka memproduksi token Ether baru.

Bahkan imbas adanya pembaharuan ini Hashrate atau daya komputasi yang digunakan untuk memproses transaksi di jaringan Ethereum Classic diketahui telah melonjak lebih dari 300 persen dari sekitar 66,5 TH/s, kemudian naik menjadi 242,31 TH/s pada perdagangan Sabtu (17/9/2022), menurut data yang dibagikan oleh 2Miners.

Adanya peningkatan ini menunjukan bahwa Ethereum dapat mencatatkan diri sebagai koin kripto dengan pertumbuhan yang pesat.