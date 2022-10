Harga Bitcoin Cs Naik Tipis, Pekan Depan Perdagangan Kripto Diprediksi Bullish

Harga Bitcoin menguat tipis sebesar 0,79 persen menjadi 19,345 dolar AS per koin hari ini.

Laporan Wartawan Tribunnews, Namira Yunia

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Usai melemah hingga nilainya melesat ke rekor terendah selama beberapa minggu terakhir, harga Bitcoin dan sejumlah koin digital lainnya yang diperdagangkan naik di pasar kripto pada hari ini, Senin (24/10/2022).

Menurut data yang dirilis dari Cointelegraph Markets Pro dan TradingView, harga Bitcoin menguat tipis sebesar 0,79 persen menjadi 19,345 dolar AS per koin.

Kenaikan ini lantas mengerek naik sejumlah koin kripto lainnya, seperti Ethereum yang melesat 2,00 persen ke posisi 1,337 dolar AS per koin.

Menyusul yang lainnya pergerakan koin digital alternatif (altcoin) seperti Cardano juga ikut meroket 2,41 persen menjadi 0,3598 dolar AS sementara Solana menguat 0,42 persen menuju ke level 28,57 dolar AS.

Kenaikan harga di pasar kripto mulai terjadi sejak akhir pekan lalu, tepatnya setelah lembaga ekonomi asal Amerika Conference Board mengumumkan pihaknya akan merilis indeks kepercayaan konsumen yang kemungkinan mengalami penurunan pada pertemuan, Selasa (25/10/2022).

Penurunan ini sontak membawa kabar positif yang dapat mengerek turun kebijakan moneter The Fed, terlebih selama beberapa bulan terakhir bank sentral AS ini secara agresif telah menaikan suku bunga acuan ke level tertinggi sebanyak lima kali berturut-turut.

Meski The Fed belum menyerukan keputusan suku bunganya, namun sejumlah analis melihat bahwa pengendoran kebijakan moneter mungkin akan dilakukan The Fed untuk menyeimbangkan pergerakan ekonomi AS, mengingat sikap hawkish yang dilakukan pada bulan lalu justru menambah beban inflasi hingga naik di kisaran 6,6 persen.

Alasan tersebut yang kemudian membuat sejumlah aset kripto dapat bangkit dan rebound ke zona hijau, bahkan imbas kenaikan ini berhasil memicu lonjakan likuidasi Bitcoin sekitar 6 juta dolar AS, jadi yang tertinggi dalam 10 hari terakhir.

Kenaikan harga pada Bitcoin CS diperkirakan akan terus terjadi selama beberapa pekan kedepan, terlebih saat ini likuiditas aset kripto terus menunjukkan penguatan nilai secara bertahap.

“Sekarang ada harapan tinggi bahwa pasar akan menawarkan aksi harga yang lebih solid dalam beberapa hari mendatang, melesat di atas 20.000 dolar AS. Saya percaya itu” ujar Michaël van de Poppe, pendiri dan CEO perusahaan perdagangan kripto Eight.