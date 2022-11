Sepekan Pasca Akuisisi Twitter, Harga Dogecoin Melesat 150 Persen Mengungguli Bitcoin CS

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Usai Elon Musk menyelesaikan merger pembelian Twitter, harga koin kripto bergambar meme anjing Dogecoin selama sepekan terakhir dilaporkan melonjak hingga tembus mencapai 150 persen. Mengungguli kenaikan reli Bitcoin serta sejumlah koin digital lainnya.

Menurut pantauan CoinMarketCap, harga DOGE telah naik menjadi 0.1289 dolar AS per koin melesat lebih tinggi dari harga di pekan lalu dimana saat itu Dogecoin hanya dibandrol di kisaran 0.0549 dolar AS. Kenaikan ini lantas membuat kapitalisasi pasar Dogecoin ikut terkerek naik mendekati 20 miliar dolar AS pada awal pekan kemarin.

Tak hanya itu imbas dari bullnya harga memE bergambar anak anjing itu juga telah mengembalikan keuntungan secara signifikan bagi banyak pedagang. Situs perdagangan kripto The SlumDOGE Millionaire mencatat setidaknya para investor Doge telah meraup keuntungan lebih dari 250.000 dolar AS dalam waktu 24 jam.

Kinerja baru ini menjadi yang tertinggi yang pernah diraih Dogecoin, tepatnya sejak koin kripto ini dirilis dipasaran cryptocurrency pada November 2021. Meskipun popularitas DOGE sedang naik namun para analis mengingatkan masyarakat untuk tidak Fear of Missing Out (FOMO).

Seperti yang dikutip dari Beincrypto, lonjakan Dogecoin mulai terjadi setelah Elon Musk resmi mengakuisisi Twitter. Kedekatan Musk dengan koin kripto ini menjadi salah satu faktor mengapa harga Dogecoin terus mengalami lonjakan yang pesat selama beberapa hari terakhir.

Elon Musk diketahui jadi salah satu orang yang paling aktif mendukung Dogecoin, bahkan Elon Musk kepincut mengakuisisi mata uang kripto ini untuk mendukung pembayaran di Tesla dan SpaceX. Melalui akun Twitternya ia juga kerap menyerukan cuitan mengenai ketertarikannya pada kripto Dogecoin, hingga beberapa kali harga DOGE dapat melambung tinggi di pasar cryptocurrency.

Berkat dukungan tersebut Dogecoin mulai jadi aset kripto andalan warga Amerika, sebuah survei oleh portal perbandingan harga Finder menunjukkan lebih banyak orang di AS yang memiliki Dogecoin ketimbang negara mana pun. Dimana Dogecoin memiliki adopsi tertinggi di Amerika Serikat mencapai 30,6 persen atau setara 1,6 kali tingkat adopsi rata-rata di pasar global.

Penguatan Dogecoin diprediksi akan terus terjadi mengingat hingga kini kapitalisasi koin meme masih unggul bila dibandingkan dengan koin kripto lainnya. Bitcoin misalnya yang justru makin menunjukan pelemahan nilai dengan jatuh sebanyak 0,55 persen menjadi 20.404 dolar AS selama perdagangan (2/11/2022).

Menyusul Bitcoin sejumlah koin kripto lainnya juga dilaporkan tengah mengalami bearish, seperti Ethereum yang anjlok 2,37 persen menjadi 1.554 dolar AS , diikuti Cardano yang melemah sebesar 3,91 persen hingga harganya melesat turun jadi 0.3929 dolar AS serta Shiba Inu yang amblas 6,79 persen menuju ke level 0.00001203 dolar AS.