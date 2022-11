Pemerintah AS Ternyata Punya Simpanan Lebih Dari 214.000 Bitcoin

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Pemerintah AS memiliki simpanan besar Bitcoin (BTC) setelah tiga penyitaan besar cryptocurrency dilakukan selama dua tahun terakhir.

Penyitaan besar pertama terungkap pada November 2020, ketika Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) menyita 69.370 BTC yang bernilai lebih dari 1 miliar dolar AS pada saat itu.

Namun saat ini, simpanan mata uang kripto yang disita dari seseorang yang dijuluki "Individu X" ini bernilai 1,36 miliar dolar AS.

Kemudian pada 1 Februari 2022, analis onchain melihat 94.636 Bitcoin berkonsolidasi menjadi satu alamat. Koin tersebut berasal dari peretasan Bitfinex pada 2016. Kurang dari seminggu kemudian, pejabat penegak hukum AS menjelaskan dana tersebut disita dari dua orang yang ditangkap yaitu, Ilya Lichtenstein dan Heather Morgan.

Lebih dari 94.000 Bitcoin yang disita dari Morgan dan Lichtenstein bernilai 1,86 miliar dolar AS saat ini.

Penyitaan terbaru datang dari pencuri Silk Road yang menjadi simpanan besar ketiga yang disita pemerintah AS sejak penyitaan Individu X. Bitcoin Silk Road yang baru-baru ini disita bernilai 997 juta dolar AS, jika dihitung menggunakan nilai tukar Bitcoin hari ini.

Penyitaan ketiga menambahkan total Bitcoin menjadi 214.682 BTC, yang setara dengan 1,02 persen dari 21 juta pasokan Bitcoin yang ada saat ini. Pemerintah AS memegang lebih banyak Bitcoin daripada simpanan 130.000 BTC Microstrategy dan Block.one sebesar 140.000 BTC.

Satu-satunya pemegang Bitcoin yang diketahui publik memiliki lebih banyak aset daripada Federal Reserve AS (The Fed) adalah Bitcoin Trust (GBTC) Grayscale, dengan 643.572 Bitcoin.

Saat ini, tidak jelas kapan pemerintah AS akan memutuskan untuk melelang Bitcoin yang dimilikinya karena belum pernah mengadakan lelang BTC besar dalam beberapa waktu terakhir.

Pemerintah AS, dengan memanfaatkan Administrasi Layanan Umum (GSA), melakukan lelang Bitcoin dan Litecoin senilai 377 ribu dolar AS pada Juni 2021. Selain itu, ada sejumlah lelang BTC kecil yang disponsori pemerintah sebelum 2021.

Menariknya, pemerintah AS memiliki banyak peluang untuk menjual setidaknya sebagian Bitcoin dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada nilainya saat ini (4,22 miliar dolar AS).

Misalnya, simpanan besar pertama yang ditemukan pada November 2020 dapat dengan mudah dijual seharga 50 ribu dolar AS hingga 60 ribu dolar AS per BTC, dan koin Bitfinex yang disita juga dapat dijual seharga 30 ribu dolar AS hingga 40 ribu dolar AS per BTC.

Ini bukan pertama kalinya pemerintah AS menjadi pemegang Bitcoin dalam jumlah besar, karena sebelumnya pernah menjadi pemegang terbesar ketika menyita Bitcoin Silk Road pada 2013. Bitcoin yang hangus kemudian dijual di lelang pada 2014 dan beberapa Bitcoin dibeli oleh investor seperti Tim Draper.

Pemerintah AS merebut Silk Road pada 2013, menggambarkan situs tersebut sebagai pasar obat-obatan terlarang dan pencucian uang yang masif.

Pendiri Silk Road, Ross Ulbricht, dihukum pada 2015 atas tujuh tuduhan yang memungkinkan penjualan obat-obatan terlarang melalui Bitcoin. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan kalah banding pada 2017.