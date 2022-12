Penjualan NFT Pekan Ini Naik 27 Persen, Harga Dasar CryptoPunks Berhasil Ungguli BAYC

Ilustrasi. Penjualan Non-Fungible Token (NFT) selama seminggu terakhir melonjak 27,72 persen dari minggu sebelumnya, meraup 154,78 juta dolar AS. Koleksi NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) meraih penjualan terbanyak pekan ini.

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, KANSAS - Penjualan Non-Fungible Token (NFT) selama seminggu terakhir melonjak 27,72 persen dari minggu sebelumnya, meraup 154,78 juta dolar AS.

Koleksi NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) meraih penjualan terbanyak pekan ini.

Namun, pada Rabu (14/12/2022) sore, nilai dasar koleksi NFT CryptoPunks melonjak di atas nilai dasar BAYC.

Penyedia data industri NFT, Cryptoslam.io, mengungkapkan penjualan NFT dari 7 Desember hingga 14 Desember mencatat 886.605 transaksi dan 184.248 pembeli NFT.

Dilansir dari Bitcoin News, penjualan NFT di blockchain Ethereum mendominasi penjualan pekan ini, dengan membukukan 129,99 juta dolar AS. Penjualan NFT di ETH melonjak 37,73 persen lebih tinggi dibandingkan pekan sebelumnya.

Di belakang Ethereum, terdapat Solana, Immutable X, Polygon, dan Cardano sebagai jaringan blockchain terbanyak yang menjual NFT. Selain itu, penjualan NFT di Immutable X mengalami peningkatan 5,20 persen dari pekan sebelumnya.

Koleksi teratas dalam hal penjualan NFT selama seminggu terakhir adalah BAYC, karena koleksi tersebut meraup 21,84 juta dolar AS. Mutant Ape Yacht Club (MAYC), Valhalla, Cockpunch by Tim Ferriss, dan Azuki mengikuti di belakang BAYC.

NFT termahal yang dijual pekan ini adalah BAYC #441 dengan harga 691 ribu dolar AS, kemudian disusul BAYC #3.756 yang diperdagangkan 517 ribu dolar AS, dan Sandbox Land #92.594 seharga 202 ribu dolar AS.

BAYC #2.596 berada di posisi berikutnya sebagai NFT termahal setelah dijual dengan harga 178 ribu dolar AS, dan BAYC #785 yang dijual dengan harga sekitar 137 ribu dolar AS.

Meski empat dari lima penjualan NFT teratas minggu ini terkait dengan BAYC, koleksi ini telah melihat nilai dasarnya tenggelam di bawah koleksi NFT CryptoPunks.

Menurut metrik dari nftpricefloor.com, nilai dasar CryptoPunks lebih tinggi dari nilai dasar BAYC sekitar 1,5 eter pada perdagangan Rabu pukul 13:00 ET.