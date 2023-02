Google Investasikan 300 Juta Dolar AS di Perusahaan Artificial Intelligence yang Didanai Pendiri FTX

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, SAN FRANCISCO - Google Cloud dilaporkan menginvestasikan 300 juta dolar AS ke perusahaan rintisan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) Anthropic.

Anthropic diketahui juga menerima dana lebih dari 500 juta dolar AS dari mantan pendiri dan CEO bursa kripto FTX Sam Bankman-Fried sekitar enam bulan sebelum FTX mengalami kebangkrutan.

Dikutip dari Cointelegraph, investasi FTX tersebut pertama kali dilaporkan oleh Financial Times pada Sabtu (4/2/2023). Sementara, Anthropic mengonfirmasi kemitraan investasi dengan Google Cloud pada hari yang sama meskipun tidak mengungkapkan besaran investasinya.

Baca juga: Bukukan Rekor Penjualan, Google Kaim Pixel 6a, 7, dan 7 Pro Jadi Ponsel Paling Laris

Dalam pengumuman yang sama, Anthropic juga mengonfirmasi pihaknya mendapat modal dari Bankman-Fried dan mantan CEO Alameda Research, Caroline Ellison, dalam putaran penggalangan dana Seri B:

“Putaran Seri B dipimpin oleh Sam Bankman-Fried, CEO FTX. Putaran tersebut juga melibatkan partisipasi dari Caroline Ellison, Jim McClave, Nishad Singh, Jaan Tallinn, dan Center for Emerging Risk Research (CERR)," kata startup AI tersebut.

Upaya penggalangan dana yang dipimpin oleh Bankman-Fried berlangsung pada April 2022, menurut Crunchbase.

The New York Times baru-baru ini melaporkan dari 580 juta dolar AS yang terkumpul, sekitar 530 juta dolar AS berasal dari Bankman-Fried dan mantan mitra bisnisnya. Tetapi beberapa percaya angka investasi itu bahkan lebih tinggi.

Baca juga: Eks CEO FTX Dilarang Hubungi Karyawan Perusahaan Lewat Aplikasi Perpesanan Signal

Salah satu kreditor FTX yakin saham Bankman-Fried di perusahaan AI itu bisa mencapai 1,1 miliar dolar AS. Namun, kreditur tidak merinci angka tersebut.

Anggota lain dari komunitas Kripto Twitter juga berspekulasi apakah saham Bankman-Fried akan digunakan untuk melunasi utang besar yang telah dikumpulkan FTX dari kontroversinya baru-baru ini.

Adapun kemitraan Anthropic dengan Google, sekarang perusahaan itu akan menggunakan GPU Google Cloud dan cluster TPU untuk melatih, memperluas, dan mengimplementasikan kotak obrolan AI-nya, yang disebut "Claude", yang mirip dengan ChatGTP OpenAI.

Baca juga: Tolak PHK Massal, Puluhan Karyawan Google Gelar Demo di Jalanan

Google Cloud menerima sekitar 10 persen saham di Anthropic, menurut Financial Times.

Meskipun masih harus dilihat dari mana sebagian besar utang dalam kasus kebangkrutan FTX berasal, Bankman-Fried secara pribadi mengaku tidak bersalah atas delapan tuduhan penipuan dan konspirasi yang diajukan terhadapnya pada 3 Januari.

Bankman-Fried saat ini tetap dalam tahanan rumah di kediaman orang tuanya di California hingga tanggal persidangannya dimulai, yang ditetapkan pada 2 Oktober 2023.