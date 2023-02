Bitcoin Rebound, Harganya Melonjak Sentuh 25.000 Dolar per Koin

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Pergerakan harga Bitcoin terpantau mengalami bullish hingga kapitalisasi pasar kripto global naik 2,88 persen menjadi 1,12 triliun dolar AS pada perdagangan Sabtu (18/2/2023).

Mengutip Coinmarketcap, harga Bitcoin selama 24 jam terakhir dilaporkan rebound mendekati harga 25.000 dolar AS per koin usai melonjak sebesar 3,37 persen menjadi 24.933 dolar AS, jadi yang tertinggi yang pernah dialami Bitcoin sejak enam bulan yang lalu tepatnya pada Agustus 2022.

Tak hanya Bitcoin saja yang mencatatkan kenaikkan harga, kinerja cemerlang juga turut terjadi pada sejumlah aset kripto lainnya seperti Ethereum yang menguat 1,65 persen menjadi 1.690 dolar AS.

Diikuti BNB yang melesat 1,81 persen ke kisaran harga 315,78, kemudian ada XRP yang naik 1,29 persen menjadi 0,3928 dolar AS dan Cardano yang melonjak 1,57 persen menjadi 0,4002 dolar AS serta Polygon yang naik 5,98 persen menuju ke harga 1.52 dolar AS per koin.

Para pengamat kripto menilai lonjakan harga yang saat ini terjadi pada aset Cryptocurrency imbas respon positif para investor akan turunnya laju inflasi di AS, dimana angka inflasi turun jadi 6,4 persen selama periode Januari 2023.

Bahkan ditengah serangkaian tekanan yang terus menghantam pasar kripto seperti skandal penipuan dan penggelapan dana yang menjerat Do Kwon, pengembang Terraform Labs pasar kripto terus mencatatkan lonjakan positif.

"Crypto memiliki beberapa katalis tambahan dengan berita BUSD, yang sebagian besar telah diserap dan saya pikir hari ini adalah cerminan dari beberapa ketakutan peraturan - dan ketakutan langsung seputar pelonggaran BUSD," kata Riyad Carey, analis riset di firma data crypto Kaiko.

Belum dapat dipastikan sampai kapan bullish koin kripto akan terus terjadi, namun melihat historis pasar dan kapitalisasi BTC yang harus mencatatkan kenaikkan.

Diperkirakan lonjakan pasar kripto juga akan terangkat naik menuju ke zona hijau selama beberapa hari ke depan.