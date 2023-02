Perdagangan Kripto Bangkit, Harga Bitcoin Melejit Naik Jadi 24.000 dolar AS

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Pergerakan harga mayoritas koin kripto, termasuk Bitcoin terpantau bullish dengan melesat naik ke zona hijau pada perdagangan Kamis (16/2/2023).

Mengutip Coinmarketcap, harga Bitcoin selama 24 jam terakhir dilaporkan naik sebesar 10,95 persen menjadi 24.574 dolar AS per koin, kenaikkan ini bahkan tercatat jadi yang tertinggi yang dialami Bitcoin sejak Agustus 2022.

Penguatan tak hanya dialami oleh raja kripto Bitcoin, sejumlah koin digital lainnya juga turut mencatatkan kenaikkan harga yang tajam pada perdagangan pagi ini. Seperti koin dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua, Ethereum yang melesat 8,22 persen menuju ke kisaran 1.678 dolar AS per koin.

Diikuti Solana yang harganya melonjak 9,13 persen jadi 23.62 dolar AS, Polygon yang naik 9,08 persen menuju ke kisaran harga 1.35 dolar AS, serta tiga koin stabil yakni Tether, USD Coin dan Binance USD yang kompak bertengger di harga 1 dolar AS.

Kenaikkan serupa juga terjadi pada BNB yang menanjak 8,5 persen ke 321 dolar AS per koin. dan XRP yang melonjak 5,8 persen ke kisaran harga 0,40 dolar AS per keping.

Lonjakan ini terjadi imbas respon positif para investor akan turunnya laju inflasi di AS, dimana angka inflasi turun jadi 6,4 persen selama periode Januari 2023. Usai harga pangan dan energi pasar global melandai, mengutip dari Coindesk.

Meski turun tipis dari target para analis, namun penurunan tersebut telah memberikan isyarat akan adanya pelonggaran kebijakan moneter di AS. Mengingat selama tujuh bulan terakhir The Fed selalu memperketat kebijakan suku bunga, dimulai dari Maret tahun lalu dimana The Fed mengumumkan kenaikan suku bunga 25 basis poin.

Kemudian di bulan Mei 2022 The Fed memperketat kebijakan dengan membawa suku bunga ke kisaran 50 basis poin.

Melanjutkan kenaikan di bulan sebelumnya selama Juni, Juli, September, dan November The Fed kembali memacu suku bunga dengan masing – masing dinaikan sebesar 75 persen, serta 50 basis poin di Desember 2022

"Crypto memiliki beberapa katalis tambahan dengan berita BUSD, yang sebagian besar telah diserap dan saya pikir hari ini adalah cerminan dari beberapa ketakutan peraturan - dan ketakutan langsung seputar pelonggaran BUSD," kata Riyad Carey, analis riset di firma data crypto Kaiko.

Belum dapat dipastikan sampai kapan bullish koin kripto akan terus terjadi, namun berdasarkan data historis pasar saat ini kapitalisasi pasar BTC berada di angka 476 miliar dolar AS atau naik 11,46 persen. Semantara total kapitalisasi pasar kripto secara keseluruhan tumbuh 8,62 persen, menjadi 1,2 triliun dolar AS.