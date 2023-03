Pasar Kripto Rebound, Harga Bitcoin Naik di Atas 28.000 Dolar AS

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA – Harga aset Bitcoin Cs mencatatkan kenaikan yang tajam selama 24 jam terakhir di tengah memanasnya masalah hukum yang menimpa bandar kripto Binance.

Pasar kripto bahkan mencatatkan peningkatan tajam tahun ini, melampaui pasar saham AS, di mana BTC telah tumbuh sekitar 70 persen di sepanjang tahun 2023.

Berbanding jauh dengan Indeks Nasdaq yang hanya membukukan kenaikan sebesar 12 persen di bursa Wall Street.

Potensi ini yang kemudian membuat harga Bitcoin dan sederet aset kripto lainnya dapat menguat ditengah gugatan yang dihadapi CEO Binance Chengpeng Zhao, akibat kasus pelanggaran pengoperasian bursa ilegal di AS.

Menurut Komisi Perdagangan KOmoditi berjangka Amerika Serikat (CFTC), Binance telah melakukan pelanggaran tersebut sejak Juli 2019. Namun untuk mengelabui otoritas setempat pegawai Binance mengakali sistem compliance.

Binance bahkan mengarahkan pegawainya untuk mengganti nilai perdagangan AS di database internal perusahaan menjadi “UNKWN" atau yang berarti tidak ditemukan.

Karena tindakan Binance dianggap melanggar delapan ketentuan inti dari Undang-Undang Pertukaran Komoditas, termasuk undang-undang yang mewajibkan bursa kripto mencegah aksi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

CFTC akhirnya memutuskan untuk melayangkan peringatan pertama ke Binance lewat Pengadilan Negeri Federal AS untuk Daerah Tengah IllinoiS, dikutip dari Coindesk.

"Zhao dan Lim diduga secara aktif membudidayakan pelanggan 'VIP' yang menguntungkan dan penting secara komersial, termasuk pelanggan institusional yang berlokasi di AS," kata CFTC.

Meski masalah hukum yang dialami Binance sempat menggoyahkan pasar, hingga pergerakan aset kripto termasuk Bitcoin dan Ethereum mengalami penurunan harga pada Rabu (29/3/2023).

Namun hal tersebut tak lantas membuat kepercayaan para investor terhadap aset kripto hilang, justru dalam hitungan jam pergerakan cryptocurrency kembali melesat naik.

Menurut pantauan Coinmarketcap, harga Bitcoin selama sepekan telah melonjak sebanyak 3,21 persen menjadi 28.577 dolar AS per koin pada perdagangan Kamis (30/3/2023).

Menyusul pergerakan bullish Bitcoin, sejumlah aset kripto teratas lainnya juga ikut terseret naik pada awal pembukaan pasar pagi ini. Seperti Ethereum yang harganya melesat menjadi 1.795 dolar AS usai naik 2,24 persen.

Diikuti XRP yang mencatatkan lompatan nilai 24,56 persen ke kisaran harga 0.5343 dolar AS. Kemudian ada Cardano yang melonjak sekitar 3,50 persen menuju 0,3772 dolar AS.

Serta Dogecoin yang harganya melesat jadi 0,07521 dolar AS setelah bullish 0,46 persen dan Litecoin yang naik 2,39 persen menuju ke harga 90.13 dolar AS per koin.