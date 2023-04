Update Harga Kripto, Senin 17 April 2023: Bitcoin Merosot di Bawah 30.000 Dolar AS

Laporan Wartawan Tribunnews, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Harga Bitcoin dan mata uang kripto lainnya terpantau mengalami pergerakan pada awal pekan ini. Mayoritas kripto jajaran teratas terpantau berada di zona merah.

Dilansir dari CNBC, harga kripto teratas seperti Bitcoin turun 0,8 persen menjadi 29.988 dolar AS, dengan kapitalisasi pasar mencapai 580,9 miliar dolar AS.

"Bitcoin tetap stabil di sekitar level 30.000 dolar AS selama akhir pekan setelah mencapai puncak 31.005 dolar AS pada Jumat (14/4/2023), titik tertinggi sejak Juni 2022. Hal ini menyebabkan investor bullish dan mengamankan keuntungan mereka," kata Edul Patel dari Mudrex.

Sementara itu, aset kripto terbesar kedua yakni Ethereum melesat 0,5 persen menjadi 2.096 dolar AS, dengan kapitalisasi pasar sebesar 251 miliar dolar AS.

"Ethereum diperdagangkan di angka 2.101 dolar AS, mencerminkan lonjakan 134 persen sejak siklus terendahnya pada Juni 2022. Secara umum, pasar tampak optimis,” ujar Patel.

Sama halnya dengan mata uang virtual berbasis meme yakni Dogecoin juga naik 0,2 persen menjadi 0,89 dolar AS, dengan kapitalisasi pasar 12,4 miliar dolar AS.

Kemudian Solana dan Poligon sama-sama mencatatkan kenaikan sebesar 6,5 persen dan 0,7 persen menjadi 29,5 dolar AS dan 1,2 dolar AS. Kedua aset kripto itu memiliki kapitalisasi pasar 10,1 miliar dolar AS dan 10,8 miliar dolar AS.

Shiba Inu kembali tergelincir 2 persen menjadi 0,1 dolar AS, dengan kapitalisasi pasar 6,7 miliar dolar AS.

Secara keseluruhan, kapitalisasi pasar kripto global pada Senin (17/4/2023) mencapai 1,27 triliun dolar AS, dengan volume perdagangan mencapai 40,7 miliar dolar AS dalam 24 jam terakhir.