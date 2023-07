Update Harga Kripto Selasa, 18 Juli 2023: Bitcoin Turun ke 30.136 Dolar AS, Ethereum 1.909 Dolar AS

Harga sebagian besar mata uang kripto terpantau kembali berada di zona merah pada Selasa (18/7/2023). Harga kripto teratas seperti Bitcoin turun 0,4 persen menjadi 30.136 dolar AS, dengan kapitalisasi pasar mencapai 586,1 miliar dolar AS.

Laporan Wartawan Tribunnews, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Harga sebagian besar mata uang kripto terpantau kembali berada di zona merah pada Selasa (18/7/2023). Harga kripto teratas seperti Bitcoin turun 0,4 persen menjadi 30.136 dolar AS, dengan kapitalisasi pasar mencapai 586,1 miliar dolar AS.

Sementara harga Ethereum juga merosot 0,8 persen menjadi 1.909 dolar AS, dengan kapitalisasi pasar sebesar 229,8 miliar dolar AS. Mata uang virtual berbasis meme yakni Dogecoin turun sebesar 0,1 persen menjadi 0,69 dolar AS, dengan kapitalisasi pasar 9,8 miliar dolar AS.

Kemudian Shiba Inu dan Poligon sama-sama anjlok sebesar 0,1 persen dan 0,4 persen menjadi 0,078 dolar AS dan 0,7 dolar AS. Kedua aset kripto itu memiliki kapitalisasi pasar 4,6 miliar dolar AS dan 7,2 miliar dolar AS.

Solana juga tergelincir sebesar 5,5 persen menjadi 26,6 dolar AS, dengan kapitalisasi pasar 10,8 miliar dolar AS.

Secara keseluruhan, kapitalisasi pasar kripto global pada Selasa (18/7/2023) mencapai 1,2 triliun dolar AS, dengan volume perdagangan mencapai 35,1 miliar dolar AS dalam 24 jam terakhir.