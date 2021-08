Dibanderol Rp 685 Juta, VW Tiguan Allspace Edisi Khusus Resmi Mengaspal di Indonesia

PT Garuda Mataram Motor (GMM) yang merupakan Agen Pemegang Merek (APM) VW di Indonesia secara resmi memperkenalkan varian edisi khusus dan terbatas, VW Tiguan Allspace: The Sport Edition.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

VW Tiguan Allspace: The Sport Edition ini dijual secara eksklusif sejak awal Agustus di seluruh dealer VW di Indonesia.

Untuk menandai eksklusifitasnya tersebut, setiap unit yang dijual akan mendapatkan nomor edisi khusus pada setiap unitnya.

Tentu saja, ada perbedaan istimewa yang ditawarkan oleh VW pada setiap unit The Sport Edition yang dijual.

Beberapa perubahan yang diberikan antara lain bumper depan yang sporty, trim pintu: body colour, bumper belakang full body colour, diffuser berwarna hitam, spoiler atap berwarna hitam dan over spion: body colour.

Edisi special VW Tiguan Allspace: The Sport Edition ini ditawarkan ke konsumen dengan harga Rp 685 Juta, on the road Jabodetabek.

Head of Marketing and Communications Volkswagen PT Garuda Mataram Motor Rony Syarif, mengatakan VW Tiguan Allspace memiliki keunggulan sesuai dengan kebutuhan konsumen keluarga Indonesia yang memang menyukai mobil dengan kepraktisan dan daya angkut hingga 7 penumpang.

"Kini, VW Tiguan Allspace sebagai sebuah SUV premium tak hanya menyuguhkan pilihan tersebut, namun juga memberikan opsi yang semakin eksklusif dengan kehadiran edisi spesial: The Sport Edition. Model ini ditawarkan secara terbatas, dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-76 tahun 2021 ini," tutur Rony, Senin (16/8/2021).

VW Tiguan Allspace mengusung mesin 1.4 TSI yang mampu menghasilkan tenaga puncak 150 bhp dan torsi 250 Nm dengan transmisi otomatis 6-speed kopling ganda (DSG) plus triptonic.