AHM Klaim Penjualan PCX Hybrid Positif

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - General Manager Corporate Communication PT Astra Honda Motor (AHM) Ahmad Muhibbuddin, mengungkap PCX Hybrid menerima respon positif di pasar otomotif Tanah Air.

"Penerimaan terhadap PCX Hybrid ini cukup positif, meskipun dari segi jumlah atau dari sisi volume tidak sebagus dari PCX konvensional," tutur Muhib saat Workshop Wartawan Industri 2021 yang digelar oleh Astra International, Jumat (27/8/2022).

Muhib menyebut PCX Hybrid merupakan tahapan yang AHM lakukan ke market sebelum merilis PCX electric.

"Kami berusaha tetap ingin memberikan pengalaman berkendara yang berbeda dengan PCX Hybrid ini. Harapannya bisa menghantarkan konsumen kami atau masuk ke pengalaman baru menuju PCX electric," jelasnya.

AHM memang belum menjual sepeda motor listrik murni hingga saat ini, itulah sebabnya produsen sepeda motor Honda ini lebih dulu memasarkan PCX Hybrid.

"Memang untuk sepeda motor listrik ini kami belum melakukan penjualan langsung, karena masih melakukan penjajakan dan studi, serta menggunakan skema penyewaan ke masyarakat. Agar pada saatnya nanti kita akan melihat bersama-sama bagaimana Astra Honda Motor akan menemani konsumen untuk berkendara di era kendaraan listrik," ungkap Muhib.