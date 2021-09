Wuling Perpanjang Subsidi PPnBM 100 Persen Sampai September, Ini Rincian Harga Terbarunya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Respon positif konsumen terhadap pemberian subsidi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dari Wuling Motors membuat agen pemegang merek (APM) ini memperpanjang pemberlakuan subsidi PPnBM 100 persen ke bulan September 2021.

Subsidi PPnBM ini berlaku untuk seluruh lini produk Wuling mulai dari seri Almaz RS, seri Almaz, seri Cortez CT, hingga seri Confero.

Selama September 2021, APM ini juga menyiapkan promo biaya servis gratis selama 4 tahun atau 50.000 km (mana yang tercapai lebih dulu), dengan syarat dan ketentuan berlaku.

“Melihat animo masyarakat terhadap kebijakan subsidi PPnBM yang berlaku, Wuling mengambil langkah untuk melanjutkan program relaksasi PPnBM bagi ragam lini produk kami pada bulan ini," ungkap Michael Budihardja selaku Brand and Marketing Director Wuling Motors, Sabtu (4/9/2021).

Michael menjelaskan, program subsidi PPnBM di September ini untuk memberikan kesempatan bagi konsumen menikmati kemudahan yang sama seperti di Agustus kemarin.

Baca juga: Berlimpah Fitur, Kenali Varian Wuling Almaz RS Andalan di Kelas SUV

"Harapannya, keseluruhan program ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pemulihan perekonomian nasional khususnya di industri otomotif,” kata Michael.

Baca juga: Gandeng Tekno Body Repair, Wuling Buka Layanan Bengkel Bodi dan Cat di 5 Kota Besar

Almaz RS adalah flagship SUV Wuling yang dilengkapi inovasi WISE. Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE) memadukan Internet of Vehicle (IoV) dan Advanced Driving Assistant System (ADAS) dengan 12 fitur andalannya.

SUV Wuling ini juga langsung disambut hangat oleh konsumen Tanah Air dengan catatan penjualan yang sangat baik dan apresiasi media yang menjadikannya sebagai Car of The Year dan Best of High SUV Gasoline Otomotif Award 2021.

Baca juga: Bedah Wuling Cortez CT Varian Terjangkau, MPV dengan Kabin Nyaman dan Value For Money

Sebagai informasi tambahan, Wuling juga memberikan promo bunga 0 persen atau free insurance untuk pembelian seri Confero, Cortez, Almaz, dan Almaz RS melalui Wuling Finance.

Berikut rincian harga OTR kendaraan Wuling dalam Program Subsidi PPnBM September 2021: