Tampang Makin Kekar, All New Honda BR-V Meluncur di Tanah Air

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Honda Prospect Motor menggelar world premiere All New Honda BR-V di Indonesia, pada Selasa (21/9/2021).\

Generasi kedua Honda BR-V ini hadir dengan tampang lebih kekar dari model sebelumnya, dengan berbagai teknologi canggih.

Chief Officer for Regional Operations (Asia & Oceania), Honda Motor Co., Ltd., President and CEO, Asian Honda Motor Co., Ltd. Masayuki Igarashi, mengatakan Indonesia merupakan pasar penting bagi Honda di kawasan Asia dan Oceania baik untuk penjualan maupun produksi.

"Karena itu, Honda terus mengembangkan dan meningkatkan produk serta layanan untuk pelanggan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. All New Honda BR-V yang diluncurkan pertama kali di dunia ini dikembangkan untuk memberikan definisi baru pada gaya, kenyamanan dan performa untuk kesenangan berkendara bagi pelanggan Indonesia," tutur Igarashi saat peluncuran virtual, Selasa (21/9/2021).

Untuk mengembangkan generasi kedua dari Honda BR-V, Honda melakukan studi panjang dan mendalam untuk menangkap kebutuhan serta kebiasaan berkendara dari konsumen mobil SUV berkapasitas 7 penumpang.

Sebelum diproduksi secara massal, Honda mengembangkan model konsep yang disebut sebagai New 7 Seater eXcitement (N7X) untuk menangkap masukan konsumen mengenai konsep yang menjadi cikal bakal generasi kedua dari Honda BR-V.

Setelah dipamerkan di berbagai daerah di Indonesia, N7X Concept mendapatkan sambutan yang sangat positif dari konsumen yang kemudian menjadi dasar pengembangan All New Honda BR-V.

President Director PT Honda Prospect Motor Takehiro Watanabe, menyebut Honda sangat bangga mempersembahkan generasi kedua All New Honda BR-V yang dikembangkan khusus untuk kebutuhan konsumen di Indonesia.

"All New Honda BR-V juga akan diproduksi massal secara lokal di Indonesia dengan menghadirkan desain yang jauh lebih menarik dan berbagai teknologi dan fitur terkini yang menjadi pertama di kelasnya. Kami yakin All New Honda BR-V akan memperkuat posisi Honda khususnya di segmen LSUV di Indonesia," terang Watanabe.

Seperti konsep pengembangan awalnya, All New Honda BR-V dirancang untuk memadukan desain dan ketangguhan dari sebuah SUV, kenyamanan kabin dan fungsionalitas dari sebuah MPV, serta performa berkendara menyenangkan dan efisiensi bahan bakar yang menjadi ciri khas mobil Honda.

Sementara berbagai fitur dan teknologi yang pertama kali hadir pada All New Honda BR-V, di antaranya Honda SensingTM, Honda LaneWatchTM, Remote Engine Start, Walk-Away Auto Lock, dan Smart Entry System yang telah dikembangkan untuk menciptakan sebuah definisi baru dalam pengalaman berkendara untuk sebuah LSUV 7-seater di kelasnya.

Honda menawarkan All New Honda BR-V dalam lima varian, yakni All New Honda BR-V S M/T, All New Honda BR-V E CVT & M/T, All New Honda BR-V Prestige CVT dan All New Honda BR-V Prestige CVT with Honda Sensing.

All New Honda BR-V mengusung mesin 1.5L DOHC i-VTEC yang telah diperbaharui untuk menghasilkan tenaga maksimum 121 PS pada 6.600 rpm dan torsi maksimum 145 Nm pada 4.300 rpm, yang bertenaga dan tetap nyaman untuk berkendara di berbagai kondisi jalan.

Mesin yang telah disempurnakan juga didukung sistem transmisi CVT yang baru, menghasilkan efisiensi bahan bakar lebih baik dan performa yang lebih bertenaga sekaligus ramah lingkungan dengan standar emisi sesuai standar Euro 4.