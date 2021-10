Bridgestone Turanza T005A Bikin Tampilan All New Honda BR-V Makin Ganteng

Bridgestone Turanza T005A, merupakan produk yang dikembangkan menggunakan teknologi canggih Bridgestone untuk mendukung performa Honda All New BR-V

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - All New Honda BR-V dikenalkan PT Honda Prospect Motor (HPM) pada 21 September 2021 lalu dan langsung menarik perhatian.

Guna mendukung tampilan ganteng All New Honda BR-V, PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia), mengumumkan bahwa produknya Bridgestone Turanza T005A telah terpilih sebagai ban Original Equipment Manufacturer (OEM) dari mobil keluaran terbaru Honda tersebut.

Bridgestone Turanza T005A, merupakan produk yang dikembangkan menggunakan teknologi canggih Bridgestone untuk mendukung performa Honda All New BR-V guna perjalanan yang lebih tenang, aman dan nyaman.

Mengusung konsep "Comfort Above All", Bridgestone Turanza T005A dapat meningkatkan kenyamanan berkendara dan menunjang performa yang ditawarkan oleh All New Honda BR-V ini.

Direktur Sales dan Marketing PT Bridgestone Tire Indonesia Bangun Istyaji, mengatakan pihaknya sangat bangga dapat kembali dipercaya kedua kalinya oleh Honda di tahun ini setelah Honda City Hatchback RS, sebagai original equipment (OE) untuk mobil keluaran terbarunya yaitu Honda All New BR-V.

"Kami yakin Bridgestone Turanza T005A akan sangat cocok bagi pengguna Honda All New BR-V karena kenyamanan dan tingkat kebisingan yang rendah yang ditawarkan sehingga membuat pengalaman berkendara menjadi semakin menyenangkan," tutur Bangun Istyaji, Selasa (5/10/2021).

Ban andalan Bridgestone ini dilengkapi dengan pola telapak yang dapat mengurangi kebisingan serta sipes dengan sudut tinggi mengurangi efek benturan ban di jalan, sehingga perjalanan tetap nyaman dan tenang.

Melalui teknologi canggih Bridgestone, kontak area dari Turanza T005A dioptimalkan untuk memastikan gesekan yang konsisten di jalan guna mengurangi guncangan dan benturan demi kenyamanan berkendara yang lebih baik.

Menggunakan teknologi eksklusif Bridgestone dengan senyawa Nano Pro-Tech, membuat ban memiliki performa maksimal di kondisi basah dan jarak pengereman lebih baik.