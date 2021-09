Honda Targetkan 40.000 Unit All New Honda BR-V Terjual di 2022

PT Honda Prospect Motor menggelar world premiere All New Honda BR-V di Indonesia, pada Selasa (21/9/2021).

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) menargetkan 40.000 All New Honda BR-V terjual selama 2022.

Angka tersebut hanya target awal, nantinya Perseroan akan melihat kondisi pasar dan permintaan dari konsumen.

"Target penjualan All New Honda BR-V adalah 40.000 unit dalam setahun dan ini akan disesuaikan dengan kondisi pasar dan permintaan konsumen," tutur Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy, saat jumpa pers World Premiere All New Honda BR-V secara virtual, Selasa (22/9/2021).

Selain itu, untuk mendongkrak penjualan All New Honda BR-V, HPM juga akan mengekspor model ini ke lebih dari 30 negara.

Negara-negara tersebut berada di kawasan Asia, Amerika Latin, Amerika Tengah, Amerika Selatan dan beberapa negara di Afrika.

"BR-V ini memang di produksi dalam negeri dan juga akan diekspor ke lebih dari 30 negara," imbuh Billy.

Lebih lanjut, Billy mengungkap bahwa local content atau nilai TKDN dalam sebuah All New Honda BR-V mencapai hingga 86 persen.

"Kalau pemerintah melakukan perpanjangan diskon PPnBM lagi, tentunya local content BR-V ini termasuk sangat tinggi, mencapai 86 persen.

Jadi total purchase yang disyaratkan PPnBM itu sudah lewat," ungkapnya.

Sayangnya, HPM baru akan mengirimkan unit All New Honda BR-V ke konsumen pada Januari 2021, sementara pemesanannya akan dimulai pada 21 September 2021.