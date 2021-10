Digelar Bulan Depan, Penjualan Tiket GIIAS 2021 Terbagi Tiga Sesi, Cuma Tersedia Secara Online

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 dijadwalkan berlangsung pada 11-21 November 2021.

Ajang tahunan tersebut direncanakan berlangsung secara hybrid di tengah situasi pandemi Covid-19.

"Tapi, kesehatan masyarakat menjadi aspek utama kami. Jadi, Gaikindo akan memastikan jalannya GIIAS disertai protokol kesehatan yang ketat," ujar Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi dalam siaran pers, Selasa (12/10/2021).

Beberapa di antaranya, seluruh pihak terlibat harus dalam kondisi sehat, sudah menjalani vaksin lengkap 2 dosis, terdaftar di aplikasi PeduliLindungi, menggunakan masker medis, secara berkala mencuci tangan.

Di lantai pameran, pengunjung juga direkayasa agar selalu menjaga jarak. Termasuk GIIAS 2021 cuma jual tiket online.

"Kami tidak boleh jual tiket di tempat (on the spot), seluruh penjualan tiket harus dilakukan online," jelas Presiden Direktur Seven Events Romi pada kesempatan terpisah.

Penyelenggara akan menerapkan sistem tiket seperti bioskop, di mana dalam masing-masing tiket tertera jam yang terbagi dalam tiga sesi berbeda.

Sesi pertama, ialah pada pukul 11.00 WIB sampai 14.00 WIB. Lalu berlanjut sampai 17.00 WIB dan 17.00-20.00 WIB. Tiap sesinya, hanya ada sekitar 8.000 pengunjung yang bisa masuk pameran.

Di samping itu, sesuai rekomendasi Satgas Covid-19, pengunjung dengan usia di bawah 12 tahun tidak diperkenankan memasuki pameran. Lagipula, pada usia tersebut belum dapat memperoleh dosis vaksin sehingga tak bisa terverifikasi pada aplikasi PeduliLindungi.

Ketua III sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran Gaikindo Rizwan Alamsjah menambahkan, sebanyak 24 merek kendaraan, termasuk kendaraan penumpang dan kendaraan komersial akan hadir di ajang terkait.