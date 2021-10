Cara Mengendarai Motor Kopling bagi Pemula, Perlu Memahami Persneling

Tribunnews/JEPRIMA

PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) resmi memperkenalkan motor sport terbarunya, All New Yamaha R15 di Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, Senin (23/1/2017). Peluncuran motor All New Yamaha R15 dihadiri oleh pebalap Moto GP Maverick Vinales dan para direksi dari Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan Yamaha Motor Corporation Japan. Tribunnews/Jeprima