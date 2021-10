Terbukti Andal, Gran Max Pick Up Laris Manis hingga Mendominasi Penjualan Daihatsu

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah pandemi Covid-19 yang memperlambat pergerakan ekonomi, mencari kendaraan komersial yang handal merupakan pilihan utama.

Dalam memenuhi permintaan para pengusaha terhadap kendaraan operasional untuk melancarkan bisnisnya, Daihatsu memiliki Gran Max Pick Up yang terkenal handal sebagai Sahabat Bisnis setia dan terus mendapat kepercayaan dari para pengusaha di Indonesia.

Secara nasional, penjualan kendaraan segmen komersial hingga Agustus 2021 mencatatkan kenaikan permintaan signifikan per-bulannya dengan rata-rata sebesar 26 persen dibandingkan tahun 2020 lalu, khususnya di daerah penghasil komoditas.

Sejalan dengan kenaikan segmen komersial tersebut, turut meningkatkan permintaan Daihatsu Gran Max Pick Up per-bulannya rata-rata sebesar 62 persen dibandingkan tahun 2020 lalu di daerah penghasil komoditas utama seperti kelapa sawit dan batu bara.

Hingga September 2021, tercatat Gran Max Pick Up menjadi model penjualan yang mendominasi penjualan Daihatsu, dan telah terjual sebanyak 28.205 unit atau berkontribusi 27 persen dari total penjualan Daihatsu yang terjual rata-rata lebih dari 3.000 unit setiap bulannya.

"Gran Max Pick Up terbukti handal dan dipercaya sebagai Sahabat Bisnis para pengusaha di Indonesia hingga kini. Para pengusaha tetap bisa menjalankan bisnisnya dengan tenang, karena selain handal, Gran Max Pick Up juga mudah dalam perawatan harian dan layanan purna jualnya yang ekonomis dan tersebar di seluruh Indonesia," tutur CSVC (Customer Satisfaction and Value Chain) Division Head PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Elvina Afny, Kamis (15/10/2021).

Baca juga: Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Pasokan Chip Semikonduktor Daihatsu Dipastikan Lancar

Alasan Gran Max Pick Up menjadi pilihan utama Sahabat pengusaha karena mesin yang bertenaga sekaligus konsumsi bahan bakar yang irit.

Kemudahan akses dalam bongkar-muat ketika operasional usaha dan pengusaha tetap tenang saat berkendara dalam kondisi menerjang banjir karena posisi air intake yang tinggi, serta ketika membawa beban berat sekalipun.

Dalam hal perawatan sehari-hari, Gran Max Pick Up juga memberikan kemudahan akses seperti pengecekan mesin yang mudah tanpa perlu bongkar muat dan perawatan harian yang mudah tanpa perlu buka ruang mesin.