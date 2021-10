All New Honda City Meluncur Hari Ini, Dibekali Fitur Remote Start Engine, Harga Rp 355 Jutaan

All New Honda City.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – All New Honda City resmi meluncur di pasar Indonesia hari ini, Kamis (28/10/2021) atau beberapa pekan menjelang pembukaan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021.

All New City ditawarkan dengan harga Rp 355.000.000 on the road wilayah Jabodetabek dan juga estimasi BBN Mobil Pertama tahun 2021.

Takehiro Watanabe, President Director PT Honda Prospect Motor (HPM) mengatakan, model terbaru All New Honda City hadir dengan desain semakin elegan dan fitur-fitur canggih yang

pertama kali hadir di kelasnya dan menyasar pengguna kalangan profesional muda dan mereka yang berjiwa muda.

Mengusung tagline Own The City dibekali mesin 1.5L DOHC i-VTEC yang efisien bahan bakar dengan tenaga maksimum sebesar 121 PS pada 6600 rpm dan torsi puncak145 Nm pada 4.300 rpm.

Transmisinya menggunakan teknologi CVT terbaru agar lebih bertenaga.

Fitur-fitur keselamatannya antara lain G-CON + ACETM, Anti-lock Braking System (ABS) dengan Electronic Brake Distribution (EBD) dan Brake Assist, Emergency Stop Signal, Hill Start Assist (HSA), Vehicle Stability Assist (VSA), 6 Airbags, Brake Override System, Seatbelt Reminder dan ISOFIX & Tether.

All New City juga dibekali fitur Remote Engine Start yang dapat menghidupkan mesin kendaraan dan A/C

secara otomatis sebelum memasuki kendaraan.

All New Honda City diklaim menjadi model sedan pertama di kelasnya yang memiliki fitur ini, yang sebelumnya disematkan pada All New Honda Accord, All New Honda Civic RS, Honda City Hatchback RS, New Honda CR-V dan All New Honda BR-V.

Honda membuat ubahan pada aspek eksteriornya, termasuk desain baru pada grille depan. Lampu depan.

All New Honda City terbaru sudah menggunakan Full LED Headlight with LED Daytime Running Light, LED Foglight, dan Door Mirror with LED Turning Signal.