Berkat Pajak Emisi, Toyota New Camry Facelift 2021 Kini Harganya Lebih Murah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) secara resmi meluncurkan New Camry facelift pada hari ini, Jumat (29/10/2021).

Hadir dengan membawa sejumlah ubahan dan fitur baru, Toyota New Camry facelift dibanderol mulai Rp 637 juta untuk tipe 2.5 V A/T dan untuk tipe 2.5 Hybrid Rp 767 juta on the road (OTR) DKI Jakarta.

Bisa dibilang harga tersebut lebih murah dari sebelumnya, karena sudah mengacu Peraturan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berdasarkan tingkat emisi yang berlaku pada Sabtu (16/10/2021) lalu.

Mengingat sebelumnya Toyota Camry tipe 2.5 V A/T dihargai Rp 682,55 juta dan 2.5 Hybrid Rp 849,5 juta OTR DKI Jakarta.

Ngomongin soal desainnya, terlihat beberapa ubahan pada bagian eksterior Toyota New Camry facelift 2021 mulai dari bumper, gril hingga peleknya.

Tidak hanya itu, New Camry facelift 2021 kini disematkan fitur Toyota Safety Sense 2 (TSS 2) dan Technology T-Intouch.

"Toyota sangat gencar mengkomunikasikan mengenai safety melalui TSS," kata Anton Jimmi Suwandy, selaku Direktur Pemasaran TAM dalam konferensi pers yang digelar secara virtual hari ini.

"Ke depan tentu akan lebih banyak lagi produk yang menggunakan TSS setelah Camry," sambungnya.

Sebagai informasi, pajak berdasarkan emisi tertuan dalam PP nomor 74 tahun 2021 yang mengatur perhitungan pajak kendaraan bermotor menggunakan skema karbon atau emisi gas buang.

Artinya, semakin kecil emisi gas buang dari suatu kendaraan, maka akan semakin kecil juga pajak yang dikenakan untuk kendaraan tersebut.

Selain itu, sebagai dampak pajak berdasarkan tingkat emisi, harga mobil baru yang dikenakan PPnBM juga akan mengalami penyesuaian.

