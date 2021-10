Wuling Resmikan Flagship Wuling Center di Pondok Indah, Pajang Mobil Listrik Mini EV

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wuling Motors (Wuling) meresmikan beroperasinya Flagship Wuling Center berlokasi di Jl. Iskandar Muda Kav. 9, Jakarta Selatan.

Flagship Wuling Center di kawasan Pondok Indah ini merupakan yang pertama didirikan Wuling di luar negara asalnya, Tiongkok.

Di area showroom bagian depan, Flagship Wuling Center memajang lini produk andalan Wuling seperti Wuling Almaz RS dan tak ketinggalan turut dipajang pula kendaraan listrik Wuling Mini EV yang akan mulai resmi dipasarkan di Indonesia tahun depan.

Di salah satu sudut dipajang sebuah slide berukuran yang memajang milestone kehadiran Wuling sejak 2015 saat pabrik perakitan Wuling di Cikarang, Jawa Barat, mulai dibangun dan beroperasi dua tahun kemudian.

Mengusung tema ‘The New Starting Point, The New Growth & The New Future’, acara peresmian Flagship Wuling Center dibuka oleh Shi Guoyong, Presiden Direktur Wuling Motors, Rabu (27/10/2021).

Flagship Wuling Center di Jl. Iskandar Muda Kav. 9, Jakarta Selatan.

Acara peresmian tersebut kemudian dilanjutkan dengan prosesi pemotongan pita bersama jajaran manajemen Wuling.

"Dengan bangga kami menghadirkan Flagship Wuling Center di Indonesia sebagai yang pertama di skala global. Kehadiran Flagship Wuling Center ini juga merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan Wuling di pasar otomotif Tanah Air," ungkap Shi Guoyong.

Dia berharap, kehadiran Flagship Wuling Center ini membuat konsumen kian dimudahkan mengeksplorasi produk dan inovasi Wuling sejalan dengan semangat ‘Drive For A Better Life’.

Flagship Wuling Center terdiri dari dua lantai ruang pamer.

Lantai pertama seluas 901m2, Wuling menampilkan ragam lini produk andalannya yang telah dipasarkan di Indonesia serta terdapat pula ruang tunggu eksklusif dan coffee lounge yang nyaman.