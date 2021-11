Jadi Partner Utama GIIAS 2021, Astra Financial and Logistic Usung Booth Bertema Beyond Infinity

Jumpa Pers Astra Financial and Logistic jelang GIIAS 2021, Menara Astra, Jakarta Pusat, Senin (1/11/2021).

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Astra Financial and Logistic menjadi sponsor utama (Platinum) Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021.

Usai pameran otomotif bertaraf internasional ini vakum pada 2020, kali ini Astra Financial and Logistic akan mengusung booth dengan tema “Beyond Infinity”, yang bermakna semangat Astra Financial and Logistic untuk menjadi partner kesejahteraan masyarakat melalui berbagai layanan keuangan terbaik.

Tema tersebut juga menjadi inspirasi untuk dekorasi booth seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang menunjukkan aksen logo infinity.

Untuk mendukung jalannya acara tersebut, terdapat tujuh Lembaga Jasa Keuangan dalam naungan Astra Financial and Logistic yang hadir, yaitu ACC, FIFGROUP, TAF, Asuransi Astra, AstraLife, MauCash, hingga AstraPay.

Khusus MauCash dan AstraPay adalah pendatang baru dalam GIIAS 2021.

"Kami tentu bangga dan mendukung pertumbuhan tersebut melalui beragam program dari layanan keuangan yang memudahkan pengunjung dalam hal pembiayaan, asuransi serta pembayaran digital," tutur Director In Charge Astra Financial and Logistic Suparno Djasmin, saat acara di Menara Astra, Senin (1/11/2021).

Baca juga: Bocoran Produk MG Motor Indonesia yang Bakal Tampil di GIIAS 2021

Ketujuh LJK Astra Financial and Logistic tersebut akan menawarkan berbagai program yang menarik sepanjang GIIAS berlangsung.

GIIAS 2021 akan diselenggarakan pada tanggal 11-21 November 2021 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten.

Untuk menyempurnakan penyelenggaraan GIIAS 2021, Gaikindo tengah menyiapkan aplikasi khusus bernama GIIAS Auto360. (Gaikindo)

OLX Autos Jadi Official Trade in Partner GIIAS 2021