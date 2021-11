Xpander Baru Bakal Dilengkapi Fitur Electric Parking Brake dan Brake Auto Hold, Apa Fungsinya?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mitsubishi Xpander dikabarkan akan diluncurkan, Senin (8/11) mendatang.

Kalau ini benar, maka beda 2 hari lebih awal dibanding pesaingnya Toyota All New Veloz dan Toyota All New Avanza.

Varian baru ini memang jauh berbeda dengan versi sebelumnya.

Salah satu yang bikin nyaman berkendara, pada Mitsubishi Xpander baru ini akan disematkan fitur Electric Parking Brake (EPB) dan Brake Auto Hold (BAH).

EPB merupakan sistem rem parkir yang dikontrol secara elektronik.

Jadi, pengemudi mengaktifkan mekanisme penahan dengan sebuah tombol dan bantalan rem diaplikasikan secara elektrik ke roda belakang.

Sementara fitur Auto Brake Hold akan membuat pengendara nyaman.

Saat terjebak kemacetan sobat tidak perlu menahan pedal rem terus menerus.

Cukup aktifkan saja fitur ini, maka mobil akan berhenti total saat pedal rem diinjak, dan cukup injak pedal gas lagi untuk kembali melaju.

Fitur ini sangat meringankan beban kaki pengemudi terutama di kemacetan.