All New Veloz dan All New Avanza Dijadwalkan World Premiere Besok

Tampilan All New Veloz seperti beredar di media sosial.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sehari menjelang pembukaan pameran otomotif GIIAS 2021, PT Toyota Astra Motor (TAM) akan menggelar world premiere untuk mobil terbarunya, All New Veloz dan All New Avanza di pasar Indonesia, Rabu besok, 10 November 2021.

Informasi kepastian world premiere kedua model low MPV tersebut juga didapatkan Tribunnews dari undangan yang dikirim TAM ke redaksi beberapa hari lalu.

Sejumlah foto yang diduga adalah All New Veloz sebelumnya juga sudah beredar di internet dan jadi pembicaraan netizen.

All New Veloz tanpa tambahan emblem Avanza ini menggunakan mesin perpenggerak roda depan.

Veloz terbaru dikabarkan akan dilengkapi kamera di kaca depan bagian tengah atas yang merupakan bagian dari fitur integratif Toyota Safety Sense (TSS).

Selain kamera di kaca depan, emblem gril yang terlihat flat juga mengindikasikan potensi Toyota Veloz memiliki Adaptive Cruise Control (ACC).

Tampilan belakang All New Veloz seperti beredar di media sosial.

Tepat di bawah emblem Toyota flat tersebut, terdapat kamera lagi yang berpadu dengan gril mesh diamond mobil tersebut.

Hadirnya kamera di bagian gril ini ditemani pula oleh penampakkan rumah tambahan di bawah spion kanan kiri mobil.

Hadirnya tiga kamera di titik tersebut mengindikasikan bahwa Veloz terbaru akan memiliki kamera 360 derajat atau Surround Monitor.

Veloz terbaru juga dilengkapi dengan Surround Monitor, seperti di Toyota Fortuner dengan didukung empat kamera yang terletak di depan, spion kiri kanan, dan belakang.