Hyundai Akan Pamer 14 Mobil di GIIAS 2021

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) untuk pertama kalinya akan berpartisipasi pada pameran otomotif bertaraf internasional Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, pada 11 - 21 November 2021 di ICE, BSD City, Tangerang, Banten.

HMID akan mendirikan booth terbesar di atas area seluas 2.479 meter persegi di Hall 5-6, dengan tema ‘Indonesia: Into the Spotlight of Innovations’.

Tema tersebut dipilih karena Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan di Asia sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang terus bertumbuh, yang selaras dengan visi Hyundai dalam mendukung Indonesia untuk menjadi pusat inovasi industri otomotif di dunia.

President Director PT Hyundai Motors Indonesia SungJong Ha, mengatakan Hyundai selalu ingin menghadirkan yang terbaik untuk pelanggan dan segala gebrakan yang ada hingga saat ini juga berpusat pada mereka.

"GIIAS sebagai salah satu pameran otomotif yang paling ditunggu di Indonesia akan menjadi sebuah momentum yang tepat untuk lebih jauh lagi membuktikan visi dan posisi Hyundai di hadapan para pelanggan sebagai game-changer di industri ini," ungkap Ha, Senin (8/11/2021).

Di booth Hyundai, setidaknya akan ada 14 unit mobil yang ditampilkan, 10 unit kendaraan test-drive, 7 area dengan pendekatan teknologi dan interaktif.

Layanan program Hyundai Service Point juga akan tersedia dan berlokasi di area parkir ICE Hall 10.

Lebih jauh lagi di ajang GIIAS 2021, Hyundai akan menghadirkan lini produk terbarunya di kategori SUV, Hyundai Creta, merupakan mobil pertama yang akan diproduksi di pabrik Hyundai di Indonesia.

Hyundai juga menghadirkan mobil listrik spesial yang merepresentasikan posisi Hyundai sebagai pemimpin kategori EV di pasar global dan keseriusannya dalam membangun ekosistem EV di Indonesia.

Lebih lanjut, Hyundai juga akan memperkenalkan lebih jauh layanan before-service atau pra-servis yang menjadi standar terkini dalam perawatan kendaraan.

"Kami yakin bahwa pengunjung di GIIAS 2021 nanti dapat dengan jelas melihat visi kami yang terarah dan fokus bagi mobilitas masa depan Indonesia. Kami mengundang para pecinta otomotif di Indonesia untuk mengunjungi booth Hyundai di Hall 5-6 untuk menyaksikan produk baru Hyundai, merasakan berbagai inovasi dan area interaktif dan menguji coba lini produk untuk pasar Indonesia," tutur Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia Makmur.