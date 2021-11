All New Avanza Resmi Meluncur, Kini Berpenggerak Roda Depan dan Ditawarkan dalam Empat Tipe 

All New Avanza

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Toyota Astra Motor (TAM) menunaikan janjinya meluncurkan model terbaru All New Avanza di pasar Indonesia bersamaan dengan peluncuran All New Veloz hari ini, Rabu (10/11/2021) atau sehari menjelang pembukaan pameran otomotif GIIAS 2021.

Avanza terbaru dibanderol mulai dari Rp 206,2 juta (tipe E M/T) sampai Rp 264,4 juta (tipe 1.5 G CVT TSS).

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy mengatakan, All New Avanza menggunakan platform baru bermesin depan dengan penggerak roda belakang alias tidak lagi menggunakan penggerak roda belakang seperti dua generasi Avanza terdahulu.'

TAM menyebutnya dengan istilah transformasi Platform Full Engine – Front Wheel Drive (FF) yang benar-benar baru.

Anton menjelaskan, platform FF ini dikombinasikan dengan New Comfortable Suspension dengan mengoptimalkan geometri suspensi depan dan belakang serta karakteristik kecepatan spring rate dan damper memungkinkan tim engineer Toyota memiliki ruang untuk menciptakan mobil baru yang ditujukan untuk kenyamanan.

All New Avanza diklaim mampu memberikan stabilitas pengendalian serta kenyamanan berkendara yang prima yang diperkuat dengan dimensi bodi yang lebih lebar dan jarak sumbu roda yang lebih panjang.

Pengaturan suspensi baru ini juga menjanjikan pengalaman berkendara yang lebih halus dan senyap, namun tetap menawarkan pengalaman berkendara yang menyenangkan di berbagai kondisi jalan.

All New Avanza sendiri mengusung tema “mudah dikendarai dimana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja” dengan radius putar 4,9 meter dan ground clearance memadai.

Empat Tipe

All New Avanza ditawarkan dalam empat tipe yaitu 1.3 E M/T, 1.5 G M/T, 1.5 G CVT dan 1.5 G CVT TSS (Toyota Safety Sense).