Beli XL7 Ada Fasilitas DP 10 Persen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Suzuki Finance Indonesia (SFI) menyiapkan program uang muka (DP) 10 persen untuk pembelian Suzuki XL7 dan produk terbaru yang akan diluncurkan di GIIAS 2021, potongan harga dan hadiah menarik lainnya.

Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 akan berlangsung mulai besok 11-21 November 2021 di ICE BSD City, Tangerang.

Menurut Sukma Dewi, Asst to 4W Sales Dept. Head PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), DP 10 persen ini merupakan bagian dari promo akhir tahun yang disiapkan SFI berlaku untuk setiap pembelian di diler resmi Suzuki di seluruh Indonesia.

DP sebesar 10 persen berlaku untuk pembelian mobil XL7 dan produk terbaru yang akan diluncurkan di GIIAS 2021 secara kredit serta kemudahan lain berupa angsuran murah dengan total down payment (TDP) 30 persen dengan penurunan rate/bunga 4-5 persen.

Pihaknya juga memberikan potongan harga, baik untuk mobil penumpang maupun niaga.

Untuk kendaraan penumpang seperti SX4 S-Cross, New Baleno, New Ignis, All New Ertiga, dan XL7 akan mendapatkan tambahan potongan harga Rp2.000.000.

Sedangkan untuk kendaraan niaga New Carry Pick Up, akan mendapatkan tambahan potongan harga Rp1.000.000 dengan minimal DP 20 persen.

Selain mendapat potongan DP dan potongan harga, konsumen juga akan mendapatkan direct gift berupa kartu E-toll berisi saldo sebesar Rp1.000.000 selama persediaan masih ada.

Promo ini dapat digunakan di seluruh Indonesia dan berlaku dari 1 November hingga 31 Desember 2021.

Menurut Sukma Dewi, penawaran menarik ini untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat terhadap produk-produk Suzuki.