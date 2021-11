Luncurkan New CB150X, AHM Targetkan Penjualan 2.000 Unit Per Bulan

Honda New CB150X.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) menargetkan penjualan motor sport adventure New CB150X sebanyak 20.000 unit per tahun atau rata-rata 2000 unit per bulan.

Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya mengatakan, pemesanan motor ini sudah bisa dilakukan bulan November ini di jaringan diler Honda dan pengiriman unit ke konsumen akan dilakukan mulai bulan depan.

Honda New CB150X diluncurkan hari ini, Jumat (12/11/2021) untuk pasar Indonesia dan merupakan motor sport adventure pertama di Indonesia di kelas 150 cc, karena motor sejenis di segmen ini saat ini hanya diisi oleh motor sport adventure dengan kubikasi mesin besar.

Menurut Thomas Wijaya, kehadiran New CB150X menjawab kebutuhan masyarakat akan sepeda motor yang memiliki karakter petualang sekaligus nyaman untuk digunakan sebagai motor harian.

Dia mengatakan, penjualan sepeda motor sport di Indonesia naik lebih dari 30 persen dibanding tahun lalu dan recovery penjualannya di atas 70 persen jika dibanding 2019.

Baca juga: Honda Luncurkan Motor Sport Adventure Touring New CB150X, Harga Rp 30 Jutaan

Data menunjukkan, penjualan motor dual purpose maupun motor naked bike di Indonesia juga naik.

"Kami melihat ada tren pemilik motor adventure memodifikasi motornya jadi motor touring, tapi kami juga melihat banyak pemilik motor naked bike yang memodifikasi motornya menjadi motor adventure. Kami kemudian melihat ada peluang pasar baru dengan menghafirkan motor dengan tampilan adventure tapi tetap nyaman digunakan sehari hari," bebernya.

Baca juga: Motor Presiden di Sirkuit Mandalika Pernah Digunakan untuk Jajal Perbatasan Trans Kalimantan

Thomas menegaskan, Honda saat ini menjadi yang pertama menghadirkan motor sport touring di kelas 150 cc dengan tampilan touring yang sangat kuat melaui New CB150X.

New CB150X dibekali mesin 150cc DOHC berpendingin cairan dengan transmisi 6-percepatan.

Baca juga: Bos Ducati Marah soal Unboxing Motor di Mandalika: Hanya Terjadi di Negara Berkembang 40 Tahun Lalu

Motor ini dibekali windscreen berukuran tinggi, full digital panel meter hadir dengan tampilan layar besar untuk informasi gear position, konsumsi bahan bakar rata-rata A & B, konsumsi bahan bakar instan, dan penunjuk waktu.