Daihatsu Siapkan Angsuran Ringan untuk Pembelian Mobil di GIIAS 2021

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Daihatsu hadir di GIIAS 2021 menenpati booth di Hall 2A ICE BSD City, Tangerang, Banten.

Pada pameran kali ini, Daihatsu membawa line up lengkap, mulai dari All New Xenia, Rocky, Terios, Ayla, hingga Sigra.

Di pameran otomotif internasional ini, Daihatsu memberikan beragam kemudahan bagi pengunjung yang bertransaksi di tempat.

Sebagai hasil kerjasama dengan value chain, Daihatsu menyajikan layanan pembiayaan, perlindungan kendaraan, hingga tukar tambah.

Tersedia bermacam promo spesial dan program penjualan bagi konsumen Daihatsu, seperti bebas biaya admin, angsuran ringan, hingga merchandise menarik bagi customer yang disetujui aplikasi kreditnya.

Bagi konsumen yang menjelajah secara virtual dan ingin lebih dulu mengetahui penawaran special dari Daihatsu, melalui website maupun aplikasi GIIAS.

Pelanggan Daihatsu juga bisa tukar tambah mobil lamanya dari merek apapun, dengan mobil Daihatsu impian.

Bekerjasama dengan used-car business rekanan Daihatsu, wiraniaga siap melayani Sahabat agar mendapatkan harga jual mobil lama yang sesuai.

Selain program penjualan dan pembiayaan, sebuah kendaraan baru tentunya membutuhkan jaminan pelindung untuk menghindari berbagai macam risiko yang mungkin terjadi. Di sini, asuransi kendaraan hadir sebagai solusinya.

Untuk mendukung program penjualan Daihatsu dan pembiayaan kendaraan, layanan asuransi juga hadir dengan produk perlindungan yang memberikan “Peace of Mind” bagi konsumen Daihatsu di masa kepemilikan kendaraan.

"Sebagai brand yang dicintai keluarga muda dan generasi milenial, Daihatsu berkomitmen melayani transaksi pembelian mobil impian di GIIAS 2021. Didukung value chain handal dan wiraniaga professional, customer mendapatkan kemudahan bertransaksi mulai dari proses penjualan, tukar tambah, hingga layanan aftersales. Pengunjung tidak perlu khawatir karena tetap bisa bertransaksi dengan mudah dan aman di area one-stop-solution, didukung penerapan protokol kesehatan," tutur Marketing and Customer Relations Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) Hendrayadi Lastiyoso, Minggu (14/11/2021).