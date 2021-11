Daihatsu Sediakan Layanan Trade In, Mobil Lama Ditukar dengan yang Baru

All New Xenia di booth Daihatsu di GIIAS 2021.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selama penyelenggaraan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang Selatan mulai 11-21 November 2021, Daihatsu menyediakan layanan trade in.

Yakni, layanan tukar tambah mobil lama untuk membeli mobil Daihatsu terbaru. Di layanan ini Daihatsu menjalin kerjasama dengan used-car business rekanan Daihatsu di dealing area di booth Daihatsu.

"Wiraniaga siap melayani Sahabat agar mendapatkan harga jual mobil lama yang sesuai," ujar Hendrayadi Lastiyoso, Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation (AI-DSO).

Dia menambahkan, selain program penjualan dan pembiayaan, pihaknya juga menyediakan layanan asuransi kendaraan Daihatsu.

Program penjualan yang disiapkan selama pameran antara lain bebas biaya admin, angsuran ringan, hingga merchandise menarik bagi customer yang disetujui aplikasi kreditnya.

Di GIIAS 2021, Daihatsu memamerkan All New Xenia, Rocky, Terios, Ayla, hingga Sigra dengan pembagian area di booth meliputi Exhibition Area, Dealing Area dan After Sales Area.

Di Exhibition Area, Daihatsu memajang Rocky bergaya Neo Retro.

Selama pameran Daihatsu juga mengajak pengunjung bermain games seru yang bisa diakses dimicrosite. Game tersebut antara lain, Race to the Next Level, Badminton Games, Find Missing Tools.