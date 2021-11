Jawab Tantangan Masa Depan, Mitsubishi Fuso Lakukan Digitalisasi dan Dukung Nol Emisi

Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) kembali berpartisipasi dalam GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 di ICE BSD, Tangerang, Jumat (12/11/2021) siang.

TRIBUNNEWS.COM - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor resmi kendaraan niaga dari Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) kembali berpartisipasi dalam ajang otomotif bergengsi GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 di ICE BSD, Tangerang, Jumat (12/11/2021) siang.

Presiden Direktur PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Naoya “Rocky” Takai mengatakan, selama pandemi Covid-19 berlangsung, pihaknya melakukan berbagai adaptasi salah satunya dengan menjalankan proses digitalisasi.

Menurut Rocky, langkah itu sengaja dilakukan untuk merespon perubahan perilaku pasar yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Rocky menjelaskan, proses digitalisasi yang dilakukan oleh Mitsubishi Fuso sudah dijalankan sejak 2017 lalu, namun belum bersifat masif.

Di tahun tersebut, Mitsubishi Fuso telah memasang sistem telematika yang disebut Runner. Runner adalah alat yang berguna bagi pelanggan untuk mengelola armada mereka selama PPKM. Karena Runner dilengkapi GPS dan Engine Starter Kill yang memungkinkan pelanggan untuk memantau lokasi kendaraan dan situasi kendaraan seperti tekanan ban, sisa bahan bakar.

Dalam keadaan darurat, mereka dapat mengaktifkan fungsi Engine Starter Kill dari jarak jauh dengan memeriksa lokasi truk dengan GPS.

“Semua truk Mitsubishi Fuso yang dijual sejak tahun 2017 telah dilengkapi dengan Runner dan sekarang 144.000 unit truk dengan Runner berada di jalan Indonesia. Selain itu, Mitsubishi Fuso baru-baru ini memperkenalkan aplikasi baru yang disebut ‘Runner Driver’, yang dibuat khusus untuk pengemudi truk untuk memantau pesanan pekerjaan, kondisi kendaraan, perilaku pengemudi dan laporan kinerja,” kata Rocky.

Proses digitalisasi pun tidak hanya sebatas itu saja. Rocky menjelaskan, di masa pandemi, pihaknya membuat gembrakan baru dengan masuk ke ekosistem digital berupa official store di Tokopedia dan Monotaro.

Menurutnya, proses digitalisasi yang dilakukan oleh pihaknya pun memberikan efek positif. Ia menambahkan, berkat masuk ke sistem digital, pihaknya mampu menjual truk hingga 1.000 unit.

Presiden Direktur PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Naoya “Rocky” Takai.

“Hal ini terbukti dengan tercapainya penjualan lebih dari 1.000 truk Mitsubishi Fuso melalui Tokopedia sejak diluncurkan pada tahun 2020. Di satu sisi, hal itu mencerminkan perubahan kebiasaan pembelian masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, pada pameran GIIAS 2021 ini, Mitsubishi Fuso juga memperkenalkan New Mining Spec terbarunya. “Unit ini telah dilengkapi dengan OEM Power Take Off (PTO), Radiator Guard dan Rotary Lamp yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan di industri pertambangan,” imbuh Rocky.

Mitsubishi Fuso dukung kampanye nol emisi karbon

Tak hanya menjabarkan mengenai adaptasi yang dilakukan, Rocky menegaskan, Mitsubishi Fuso juga mendukung pemerintah Indonesia dan global untuk mengurangi emisi karbon.

Salah satu bentuk realisasinya dengan mendukung regulasi penerapan Euro4 di Indonesia pada 2022 mendatang.

Menurut Rocky hal tersebut sejalan dengan DNA Mitsubishi Fuso yang kuat, terbukti berpengalaman di mesin Common Rail, dan peningkatan spek, Mitsubishi Fuso yakin varian Euro4-nya akan diterima pasar Indonesia.

Realisasi selanjutnya dengan memberikan dukungan terhadap perkembangan mobil listrik di Indonesia. Pihaknya percaya dengan memberikan dukungan terhadap perkembangan mobil listrik maka misi besar untuk mengurangi atau nol emisi akan dapat diwujudkan.

Berkaitan dengan tersebut, Rocky menjelaskan, pihaknya juga turut mengembangkan truk listrik pada 2016 lalu yang kini telah digunakan di berbagai negara.

“Unit pertama dikirimkan pada tahun 2017 dan lebih dari 200 unit eCanter dikirimkan ke beberapa wilayah di Jepang, Eropa, dan AS. Sebagai pelopor truk listrik, FUSO telah menetapkan visi untuk mempercepat transportasi elektrifikasi dan nol emisi di industri kendaraan komersial, dan Mitsubishi Fuso yakin cepat atau lambat Indonesia akan memiliki visi yang sama,” jelasnya.

Terakhir, ia mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih kepada seluruh konsumen yang ada Indonesia. Selama 51 tahun berada di Indonesia, Mitsubishi Fuso mampu diberi kesempatan untuk berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia.

“Selama 51 tahun keberadaannya di Indonesia, Mitsubishi Fuso telah menjual sebanyak 1,32 juta unit (hingga Oktober 2021). Hal ini menobatkan Mitsubishi Fuso sebagai populasi truk terbesar di Indonesia. Mitsubishi Fuso juga telah melayani 520.000 pelanggan yang mempercayai Mitsubishi Fuso,” pangkasnya.