All New Veloz 2022 Hadir dengan 3 Varian, Berikut Perbandingan Harga dan Fiturnya

Toyota All New Veloz 2022 hadir dengan 3 varian berbeda, simak perbandingan harga serta fitur lengkapnya.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut perbandingan fitur dan harga tipe All New Veloz 2022.

PT Toyota Astra Motor (TAM) telah resmi meluncurkan All New Veloz dan All New Avanza pada Rabu, 10 November 2021, secara virtual.

Toyota menghadirkan beberapa tipe untuk masing-masing jenis mobil luncuran terbarunya, baik All New Veloz maupun All New Avanza.

Untuk All New Veloz 2022 dihadirkan dengan tiga tipe terbarunya.

Ketiga tipe tersebut yakni MT Type, Q CVT Type, serta Q CVT TSS Type.

Warna yang dihadirkan untuk All New Veloz 2022 cukup bervariasi, yaitu silver mica mettalic, black mettalic, hingga white pearl.

Terdapat beberapa fitur umum yang terdapat pada seluruh tipe All New Veloz 2022.

Namun, Toyota juga menghadirkan beberapa fitur pembeda pada masing-masing tipe tersebut.

Selain fitur, banderol harga yang untuk ketiga tipe tersebut juga berbeda, tergantung dengan kelengkapan fitur yang ada pada mobil tersebut.

Lalu, apa saja perbedaan fitur dan berapa selisih harga pada masing-masing tipe All New Veloz 2022?

Perbandingan Harga dan Fitur 3 Varian All New Veloz 2022 (IG Malvin W Setiawan)

