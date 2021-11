Jajal All New Xpander, Nyaman Diajak Terjang Segala Medan

Mini Test Drive Mitsubishi All New Xpander di Bridgestone Proving Ground, Karawang, Jawa Barat, Selasa (16/11/2021).

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, KARAWANG - Mitsubishi All New Xpander baru saja dilaunching pada 8 November 2021 oleh PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI).

Mengusung desain ekterior, interior dan performa baru, mobil ini rasanya pantas disebut MPV paling modern di Indonesia.

Mitsubishi memberikan ubahan eksterior mulai dari desain bumper depan yang berubah namun tetap menggunakan bahasa desain Dynamic Shield dimana LED headlamp T-Shape Design menguatkan kesan sporty sebuah SUV.

Beralih ke bagian belakang, All New Xpander tampil dengan New LED Rear Combination Lamp, membuat body bagian belakang tampil lebih kokoh.

Kali ini tim Tribunnews berkesempatan menjajal model terbaru dari Xpander dalam kegiatan Mini Test Drive di Bridgestone Proving Ground, Karawang, Jawa Barat, Selasa (16/11/2021).

Menyoal performa, All New Xpander sendiri masih menggunakan mesin yang sama dengan model sebelumnya, namun transmisinya sudah dibekali dengan CVT.

Kinerja transmisi CVT All New Xpander ketika dijajal terasa memberikan performa dan akselerasi cukup maksimal.

New Xpander dipamerkan di booth Mitsubishi dalam ajang pameran otomotif tahunan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, gedung ICE, BSD, Tangerang, Banten, (11-21/11/2021). (Tribunnews/Lendy Ramadhan) (TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/Lendy Ramadhan)

Berkat pemakaian CVT, pemakaian bahan bakar lebih efisiensi, serta perpindahan yang terasa lebih mulus.

Transmisi CVT ini dipadukan dengan mesin 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve dengan spesifikasi Euro 4, yang menghasilkan output maksimum 105 PS pada 6.000 RPM dan torsi puncak 141 Nm pada 4.000 RPM.