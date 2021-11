Daihatsu Bagi-bagi 500 Voucher Promo Bengkel di GIIAS 2021

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Daihatsu tebar promo layanan aftersales di GIIAS 2021, sebagai upaya memberikan layanan one stop solution di booth yang berlokasi di Hall A2, ICE BSD, Tangerang, Banten.

Bagi pemilik kendaraan yang datang ke booth Daihatsu GIIAS 2021, bisa mendapatkan Voucher Promo Bengkel yang berlaku bagi 500 orang pertama yang mampir di booth aftersales Daihatsu.

Terdapat tiga layanan yang bisa dinikmati pelanggan setia Daihatsu dengan menggunakan voucher tersebut, yaitu Water Plating Film (WPF) dengan diskon 25 persen, Fogging (Car Disinfectan) didiskon 25 persen dan Spooring and Balancing dengan diskon 50 persen untuk keamanan dan kenyamanan berkendara.

Customer bisa memanfaatkan Diskon Servis ini di cabang Astra Daihatsu secara nasional dan promo khusus ini bisa mulai dinikmati sejak tanggal 11 November 2021 hingga 31 Januari 2022.

"Momentum GIIAS kali ini sangat tepat untuk mengingatkan pemilik kendaraan agar tidak lupa melakukan perawatan kendaraan kesayangan di bengkel resmi Daihatsu. Untuk itu, kami memberikan benefit layanan aftersales Daihatsu berupa voucher promo, sekaligus menghadirkan booth aftersales yang seru bagi pengunjung berjiwa muda di GIIAS 2021.

Harapannya, kami bisa terus memberikan Peace of Mind di periode kepemilikan Daihatsu milik sahabat," tutur Customer Satisfaction and Value Chain Division Head PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Elvina Afny, Rabu (17/11/2021).

Daihatsu juga menyediakan area photobooth dengan diorama fasilitas bengkel lengkap dengan aneka properti foto.

Dengan keunikan dekorasi, warna dan tata letak booth, pengunjung berkesempatan mengabadikan momen seru dan unik seperti sedang berada di bengkel Daihatsu.

Pengunjung juga dapat menikmati game online Find Missing Tools di microsite Daihatsu dan berkesempatan mengumpulkan poin yang bisa ditukarkan dengan hadiah menarik.