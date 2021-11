SPK Toyota Capai 3818 Unit di GIIAS 2021, All New Veloz Paling Laris Manis

All New Veloz

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Sampai hari ke-9 pameran otomotif GIIAS 2021, Toyota telah membukukan surat pemesanan kendaraan (SPK) 3.818 unit.

"Dari data yang kita kumpulkan sampai kemarin, Jumat 19 November, kita total SPK Toyota di GIIAS adalah 3818 unit," tutur Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy saat jumpa pers virtual, Sabtu (20/11/2021).

Lima besar penyumbang SPK adalah All New Veloz 701 unit, All New Avanza 667 unit, Raize 607 unit, Innova 508 unit dan Fortuner 437 unit.

Untuk tipe-tipe Toyota Gazoo Racing juga mendapat respon bagus di GIIAS kali ini.

"Kami melihat produk-produk Gazoo Racing pun diminati oleh konsumen. Komposisinya sekitar 70-80 persen dibandingkan dengan tipe GR-nya, seperti di Fortuner 78 persen, Yaris 74 persen, Rush 69 persen, Agya 87 persen, Raize 65 persen. Jadi memang tipe-tipe GR ini sangat diminati para konsumen," imbuh Anton.

Di GIIAS 2021, Toyota menempati booth seluas 2.394 m2 di Hall 1B dan menampilkan berbagai line up andalannya, mulai dari produk terbaru All New Veloz, All New Avanza, Rush, Raize, Prius PHEV, model-model GR Sport dan masih banyak tipe lainnya.

Selama sembilan hari hadir di GIIAS 2021, TAM berhasil mencatatkan hasil positif dengan mengantongi SPK sebanyak 3818 unit.